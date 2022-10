Centri diabetologici ASL1 Napoli Centro, Esposito (Smi): garantire continuità delle prescrizioni.

“Vorremmo sentire parole chiare su eventuali violazioni deontologiche da parte del personale prescrittore ASL Napoli1 Centro, in servizio presso i centri diabetologici relativamente ai rinnovi dei piani terapeutici, (la cosiddetta nota 100), da parte dei centri diabetologici aziendali” così Ernesto Esposito, Segretario Provinciale del Sindacato Medici Italiani (SMI) rende pubblica una nota indirizzata, al Direttore Generale dell’ASL Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva e al Presidente dell’Ordine dei medici di Napoli, Bruno Zuccarelli ed altri responsabili amministrativi della salute a Napoli.



“I pazienti diabetici lamentano il mancato rinnovo delle prescrizioni anche per chi è regolarmente munito di impegnativa e prenotazione. Oggi non esiste nessuno esonero delle prescrizioni per medici regionali prescrittori in servizio presso i dei centri diabetologici, mentre per i medici di medicina generale è stata data la possibilità di effettuarlo ma senza nessun obbligo contrattuale”.



“Basta con la pressione burocratica sui medici di famiglia e con contrapposizioni tra categorie di medici, in gioco vi è la salute dei cittadini!” conclude.