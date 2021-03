Chi sono i migliori parrucchieri di Napoli e Provincia? Top Hairstylist ne elenca 23.

In questo periodo complicato e pieno di incertezze, c’è molta attenzione all’attività dei PARRUCCHIERI che, tutto sommato, hanno avuto il “privilegio” di rimanere aperti negli ultimi DPCM. Indice di “necessità” di questo servizio. Lo conferma anche il fatto che nel primo lockdown del 2020 la parola “Parrucchieri” ha avuto un boom di ricerche su Google (+3450%) – fonte: società di search marketing AvantGrade.com

TUTTI LI CERCANO!

E cosa meglio di una guida per non correre il rischio di sbagliare?

Ecco uno scoop simpaticissimo per i Vostri lettori: alcuni parrucchieri della Vostra città sono stati selezionati come TOP HAIRSTYLISTS d’ITALIA 2021 dalla “Guida ai Migliori Parrucchieri d’Italia”.

Per la Regione CAMPANIA quest’anno abbiamo il piacere di comunicarVi che sono stati scelti e pubblicati VENTITRE parrucchieri TOP fra i quali i seguenti in PROVINCIA di NAPOLI:

Da oltre 20 anni, la TOP HAIRSTYLISTS – Guida ai Migliori Parrucchieri d’Italia aiuta migliaia di utenti nella scelta del parrucchiere più indicato per le proprie esigenze e necessità. Un book di 236 pagine, curato e studiato per raccogliere solo i migliori 217 saloni sul territorio italiano sugli 87.000 esistenti, con descrizione del Titolare e del salone con foto allegata.

La scelta non è stata condizionata da alcun rapporto commerciale, ma fatta in modo libero dalla Redazione.

Nella selezione dei saloni pubblicati, oltre alla bravura tecnico-artistica, sono stati considerati anche altri fattori, come l’innovazione apportata all’interpretazione di nuovi stili e tendenze della moda capelli.

La donna, infatti, oggi non si accontenta più di servizi tradizionali, ma esige sempre proposte nuove,

miglioramenti continui che le permettano di raggiungere lo scopo finale: sentirsi bella.

E per raggiungere questo obiettivo non basta più solo il risultato visivo, contano ovviamente anche l’ambiente, l’accoglienza e una buona dose di familiarità e simpatia.

Ebbene, i parrucchieri da noi selezionati sono proprio così. Anzi, sono anche meglio!

Interessante, vero? Le sue lettrici saranno sicuramente curiose di sapere che in città c’è un TOP HAIRSYLIST!

