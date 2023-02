Claudia Musaj superstar del benessere a Sanremo 2023.

Sanremo 2023 non è stato solo musica, ma anche tanto benessere e bellezza con la master Claudia Musaj, star del trattamento di dimagrimento rimodellante leader in Svizzera.

Sono diversi anni che Claudia vive l’esperienza sanremese, ed ogni volta è un magia nuova. Nel 2023, alla sua quarta esperienza, è arrivata a Sanremo come docente . Infatti negli ultimi anni Claudia ha creato un proprio metodo di lavoro per il dimagrimento e il rimodellamento corporeo: il metodo Musaj.

Il metodo Musaj sta riscuotendo molto successo in tutta Europa e soprattutto in Svizzera, a Lugano dove Claudia ha il suo centro Benessere Musaj (sito in Via Capelli 10).

A Sanremo ha portato la sua competenza al servizio dei tanti artisti del Festival e del mondo dello spettacolo, aiutando a formare anche nuove leve. Ha avuto conversazioni con tutti, dando anche dei consigli per lavorare sul drenaggio linfatico e sul viso anche da seduti sul divano, piccoli aiuti ma che in quel contesto possono fare la differenza.

Sanremo per Claudia è stato un turbinio di emozioni: eventi, interviste, salotti, serate di gala.

Ogni giorno una corsa da un lato all’altro della città per poter raccontare quanto questo metodo sia davvero rivoluzionario, e la sua storia di rivalsa contro le difficoltà affrontate con l’arrivo vent’anni fa, in Italia prima a Varese e in Svizzera poi a Lugano.

Il tutto senza dimenticare i trattamenti che i numerosi artisti hanno richiesto alla maestra per poter arrivare al meglio in onda.

E’ stata una meravigliosa esperienza, molto positiva e ricca di risvolti importanti professionalmente e umanamente, ed ora che il festival si è concluso, Claudia può rientrare nella sua amata Lugano, dove è pronta per nuove entusiasmanti avventure. A breve ricomincerà il suo tour europeo di corsi formazione, si parte dalla Sicilia il 20 marzo a Barcellona Pozzo di Gotto.

La maestra di questa settimana festivaliera racconta: “passano gli anni ma Sanremo è sempre Sanremo. Incredibile come questa città si trasformi in questi giorni e sia capace di avvolgerti totalmente nella sua gioia di vita. Avrò dormito 2 ore a notte, ma non volevo perdermi nulla. Quest’edizione sanremese la dedico a me, all’impegno profuso e alle notti insonni cercando di sviluppare i mio sogni al meglio. Ora raccolgo i frutti del mio lavoro, ed è emozionante vedere l’affetto e la stima che ormai mi rivolgono cantanti e artisti del mondo dello spettacolo. Sono stati tutti deliziosi, ma devo dirlo il mio cuore batteva per i Cugini di Campagna. Sono simpaticissimi e molto disponibili, ogni mattina abbiamo iniziato la giornata insieme. Li ho anche invitati a venirmi a trovare a Lugano presso il mio centro e chi sa che davvero non organizziamo qualcosa insieme prossimamente.”