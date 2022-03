“ColtiviAmo BenEssere: Promozione di stili di vita sani e sostenibili”. È il progetto del MO.D.A.V.I. Onlus – Movimento delle Associazioni di Volontariato Italiano presentato presso il MAVV Wine Art Museum di Portici (NA) che coinvolgerà 8000 ragazzi in tutta Italia.

Il Progetto “ColtiviAmo BenEssere promuove stili di vita sani e sostenibili e intende coinvolgere bambini dai 6 ai 10 anni e ragazzi dagli 11 ai 20 anni in attività che promuovano l’adozione di stili di vita sani e sostenibili in un quadro di approfondimento della conoscenza del proprio territorio e delle sue tradizioni.

Come emerso da diversi studi l’obesità è una delle problematiche che maggiormente incide sulla salute, specie dei più giovani che spesso adottano un tipo di alimentazione scorretta. In Italia, infatti, circa 2 milioni 130 mila bambini e adolescenti di 3-17 anni sono in eccesso di peso e quasi 2 milioni non praticano sport né attività fisica.

La pandemia Covid-19, con le conseguenti misure adottate per prevenirne la diffusione, come il lockdown, il distanziamento sociale e la DAD, ha ulteriormente aggravato una condizione già critica, spostando di fatto la vita sociale dei giovani dentro le abitazioni e su piattaforme digitali, influendo negativamente anche sul lato psicologico. Adoperarsi, dunque, nell’implementazione di azioni volte a promuovere il benessere psico-fisico è, di fatto, un investimento sul futuro.

Il Comitato Scientifico presente alla manifestazione contribuirà al corretto svolgimento delle diverse fasi progettuali e al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il Comitato scientifico si occuperà, quindi, di supervisionare la qualità delle attività educative e di sensibilizzazione per garantirne l’efficacia e l’adeguatezza scientifica.

Tante le Azioni che caratterizzano il progetto, dalla formazione degli operatori coinvolti nel progetto agli incontri educativi e di sensibilizzazione.

Gli incontri si occupano di tre macro aree principali:

Alimentazione sana, salute (dipendenze e rischi collegati a scorretti stili di vita, alla vita sedentaria ecc..), sostenibilità (stagionalità dei prodotti, specificità regionali, impatto ambientale dei consumi ecc…). Tra i momenti più interessanti il

concorso per selezionare ricette “Sane e Sostenibili” per ogni regione che saranno poi pubblicate in un Libro rivolto ai bambini e alle famiglie che contenga anche i risultati del progetto. I vincitori riceveranno un premio sotto forma di “buoni libro”.

Per raccontare il progetto sono intervenuti Mario Pozzi, presidente nazionale del MODAVI Onlus, Annamaria Colao – docente di Endocrinologia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e Chairholder della Cattedra UNESCO “Educazione alla Salute e allo sviluppo sostenibile”, Veronica Barbati – Presidente di Coldiretti Giovani Impresa, Giuseppe Visone – Sostituto Procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, Maria Cristina Pisani – Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani, Giovanna Binetti – psicologa clinica, Pasquale Antonio Riccio – Presidente Campus Salute Onlus, Don Aniello Manganiello – Segretario di Ultimi Associazione Onlus.

