Come contrastare le rughe in modo precoce, i consigli oltre i prodotti di bellezza

Le rughe costituiscono da sempre cruccio estetico per le donne ma non solo. Oggi anche gli uomini prestano attenzione alla cura della propria bellezza e come le donne fanno in modo che le imperfezioni della pelle, soprattutto sul viso, compaiono il più tardi possibile.

Le rughe sono di varia natura: da quelle del sonno che si mostrano appena svegli la mattina a quelle d’espressione, le più cattive in quanto sono le più precoci. Si mostrano già dai 30 anni in su e dipendono dai movimenti facciali. Si notano soprattutto sulla fronte, sul naso, vicino gli occhi e le sopracciglia.

Ma come fare a contrastare le rughe? Spesso oltre alle creme e ai trattamenti di bellezza, per tenere lontani il più possibile gli inestetismi più odiati, si può ricorrere al collagene da bere, l’integratore di VitaVi specifico per sostenere la bellezza. Fortificando l’elasticità della pelle riduce la comparsa delle rughe.

Come è possibile fare tutto questo? Grazie al VERISOL®, peptidi di collagene idrolizzato. Proprio il collagene, infatti, è il nutriente principale che viene a mancare nella pelle quando inizia il processo di invecchiamento. Si tratta di una proteina specifica composta da aminoacidi che sostengono i tessuti connettivi garantendo integrità, forza ed elasticità della pelle e non solo.

Nel momento in cui il collagene inizia a scarseggiare, andando avanti con l’età, in quanto ne viene prodotto sempre meno, la struttura della pelle comincia a cedere perdendo elasticità, tono e compattezza.

Ecco perché l’assunzione di collagene attraverso un integratore mirato è la scelta più oculata che si può fare per coccolare la propria pelle che, per via dell’invecchiamento unito ad altri fattori esterni come l’eccessiva esposizione al sole, i cambiamenti ormonali e una dieta squilibrata, vede alterato il proprio stato di salute. Per la cute, non solo perdita di elasticità e del tono ma anche con secchezza e comparsa di rughe sul viso. La carenza di collagene, poi, colpisce anche capelli e unghie che possono subire effetti negativi mostrandosi disidratati e deboli, fragili e che tendono a sfaldarsi.

V / Care, integratore completo di VitaVi, è specificamente formulato e bilanciato. Grazie al collagene, alle vitamine, ai minerali e agli estratti vegetali di cui si compone, va ad agire in modo specifico sulla pelle come anche su capelli e sulle unghie regalando pelle elastica, tonica e compatta, capelli forti, lucenti e setosi, unghie robuste e compatte.