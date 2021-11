Conoscere per non avere paura, torna il roadshow dei volontari Abio nelle scuole.

ABIO Napoli, Associazione per il Bambino In Ospedale, si occupa di sostenere e accogliere, in 11 ospedali di Napoli e provincia, i bambini e le loro famiglie al fine di rendere meno traumatica l’esperienza dell’ospedalizzazione.

“Conoscere per non aver paura” è uno dei progetti di ABIO Napoli al di fuori degli ospedali, destinato ai bambini delle scuole per far conoscere l’ambiente ospedaliero e i diritti dei piccoli pazienti, al fine di ridurre l’impatto emotivo di un eventuale ricovero.

Molti ricoveri avvengono d’urgenza, senza che ci sia il tempo per preparare il bambino a questa esperienza, che oltre al dolore fisico comporta un forte disagio psichico. È necessario prevenire il trauma da ricovero con un’adeguata informazione perché il metodo più efficace contro la paura è la conoscenza.

Informare il bambino su quanto avviene in un reparto di pediatria o in un Pronto Soccorso quando il suo coinvolgimento personale è minimo (perché sta bene) gli permette di elaborare le informazioni con serenità e di ridurre il disagio se e quando si troverà ad affrontare, oltre al trauma della malattia o di un incidente, un ambiente e una situazione sconosciuti.

Il progetto prevede due incontri per ogni classe, durante i quali i bambini vengono informati su tutte le figure professionali che si possono incontrano in ospedale, sulle attività di supporto durante la degenza, sugli strumenti che usa il personale ospedaliero e su tutti i luoghi dell’ospedale.

Al termine degli incontri i bambini ricevono l’attestato di Bambino Coraggioso.

Questo progetto, attualmente, vede protagonisti i bambini del III Circolo Circolo Didattico “Madre Teresa di Calcutta” di Casalnuovo che hanno accolto con grande entusiasmo i volontari di ABIO Napoli.

Ci auguriamo di portare il progetto in tante scuole di Napoli e provincia che possono contattarci per maggiori informazioni a uno dei seguenti contatti: ludico@abionapoli.org segreteria@abionapoli.org o telefonicamente al numero 3492177673