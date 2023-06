Controlli medici su bambini ucraini rifugiati, 5 su 100 hanno problemi cardiologici

Arriva un allarme per la salute dei bambini ucraini rifugiati a Napoli. Grazie allo screening effettuato ieri al Vomero con la collaborazione tra l’associazione Dateci le Ali del presidente Antonio Samà e la Fondazione Humanitas, è stato possibile visitare oltre cento bambini scappati dall’Ucraina da oltre un anno. Il dato preoccupante è che 5 bambini su cento hanno mostrato delle patologie congenite, rispetto alla media nazionale di uno su cento.

Numeri allarmanti che hanno fatto scattare l’appello del cardiochirurgo pediatrico Marco Mucerino: “La prevenzione cardiologica in età pediatrica effettuata per i bambini ucraini rifugiati in Italia ha evidenziato un dato molto importante. Infatti la percentuale di bambini affetti da cardiopatie congenite è nettamente superiore alla media nazionale. In Italia circa un bambino su cento presenta una cardiopatia congenita mentre oggi su cento bambini ucraini visitati abbiamo riscontrato 5 cardiopatie congenite. Questo dato, ovviamente, dovrà essere riconfermato nelle prossime giornate di prevenzione, ma attualmente pone degli interrogativi molto seri a cui cercheremo dare una risposta nel corso di questa campagna di prevenzione. Il problema vero è che in Campania mancano le strutture e i medici formati adeguatamente per questo tipo di necessità e le liste di attesa negli ospedali sono lunghissime. Per questo servirebbe un impegno politico per risolvere la situazione”.

Una campagna alla quale tiene molto l’associazione Dateci le Ali, come spiega il direttore tecnico, Tania Genovese: “Insieme alla Fondazione Humanitas, e con il sostegno di diversi partner come Iocisto, Fontel, Associazione Italiana Genitori, GLS, ABIO, siamo riusciti a coinvolgere tanti bambini e a permettere loro un approfondimento medico che, altrimenti, con le liste di attesa delle strutture ospedaliere sarebbe stato ulteriormente rimandato. I dati che sono stati evidenziati rendono questa iniziativa ancora più importante perché raccontano come la prevenzione sia indispensabile e per questo vogliamo organizzare altri appuntamenti”. Nel frattempo, il prossimo 24 giugno Dateci le Ali e Fondazione Grimaldi organizzeranno nella sede della fondazione un incontro con tutte le famiglie seguite dall’associazione per fare il punto sulle loro esigenze, coinvolgendo i bambini in una festa d’estate con lo spettacolo dei Pagliacci Ole e Ilvia.