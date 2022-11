Convegno “il carcinoma del colon retto braf mutato, nuovi scenari terapeutici e prospettive future

IL CARCINOMA DEL COLON-RETTO BRAF MUTATO: NUOVI SCENARI TERAPEUTICI E PROSPETTIVE FUTURE

Napoli, 29 novembre 2022

Il giorno 29 novembre 2022, a partire dalle ore 10.15, presso l’Hotel NH Panorama (Via Medina 70, Napoli), si terrà l’evento: “Il carcinoma del colon-retto BRAF mutato: nuovi scenari terapeutici e prospettive future”, organizzato dai Proff.ri Fortunato Ciardiello e Ferdinando De Vita, dell’Università L. Vanvitelli di Napoli, e dal Dott. Evaristo Maiello, dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di S.G. Rotondo (FG).

Il Convegno prevede un’ampia discussione tra esperti e medici specialisti nell’ambito del carcinoma del colon retto BRAF mutato.

Il tumore del colon retto (CRC) rappresenta una rilevante problematica assistenziale essendo la seconda neoplasia più frequente, dopo quella della mammella. Nei casi di neoplasia in stadio avanzato, la scelta del trattamento avviene in base a diversi parametri tra cui le analisi mutazionali. In particolare, le mutazioni di BRAF (la più frequente è la BRAFV600E) sono considerate un fattore prognostico sfavorevole nei pazienti affetti da carcinoma del colon-retto metastatico (mCRC) e sono stimate attorno all’8-12% dei pazienti.

Fino a poco tempo fa non esistevano terapie target approvate in Europa per questi pazienti e venivano utilizzate combinazioni di chemioterapie intensive con scarsi risultati. Solo nel giugno 2020 è stato approvato dalla Commissione Europea un nuovo farmaco, Encorafenib (una piccola molecola che si assume per OS, inibitore della chinasi BRAF, coinvolta nella via del segnale MAPK), in associazione al Cetuximab per il trattamento di pazienti adulti affetti da mCRC con mutazione BRAFV600E dopo precedente linea di terapia sistemica.

I risultati rappresentano un evidente cambio di rotta in questo setting di malattia, anche in relazione alle scarse possibilità terapeutiche e alla prognosi infausta di malattia.

Il Convegno sarà organizzato sotto l’egida e la direzione del GOIM.

