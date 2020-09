Coronavirus, camper Asl a Frattamaggiore per test ai giovani.

Un camper nelle piazze della movida per fare il test sierologico ai ragazzi che vorranno sottoporvisi. È l’iniziativa della Asl Napoli 2 nord che partirà, questo weekend, a Frattamaggiore, in provincia di Napoli.

Il camper della Asl stazionerà in Piazza Risorgimento e Piazza Umberto, stasera e domani dalle 20 alle 24 e domani, per effettuare i test e sensibilizzare i ragazzi alle misure anti contagio, nell’ambito della campagna #iononlopasso.

L’obiettivo è far capire ai ragazzi che per evitare la diffusione del contagio è importante evitare i comportamenti come bere dalla stessa bottiglia, parlare allo smartphone di un amico o salutare con abbracci, baci e strette di mano. (ANSA).