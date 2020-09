Coronavirus, i medici propongono istituzione guardia medica scolastica.

In una nota la segreteria dello Smi Asl Napoli 1 centro con Esposito e Scalzullo rispettivamente Segretario e componente comitato aziendale lanciano la proposta di istituire il servizio di guardia medica scolastica per la emergenza covid.

I medici dello smi Continuità assistenziale di Napoli (ex guardia medica),continua la nota,sono disponibili al completamento orario previsto dal contratto su base volontaria presso le scuole della citta’di Napoli al fine di monitorare eventuali casi di sospetti di covid,fornire la prima assistenza medica agli studenti ed al personale scolastico per ogni necessità, eseguire i test sierologici nelle scuole e contribuire alla esecuzione della vaccinazione influenzale per i soggetti a rischio direttamente nella sede scolastica.

Il progetto sarà discusso,continuano i sindacalisti smi,con le altre organizzazioni sindacali di caregoria unitariamente e presentato successivamente alla Asl per la approvazione.

In questo modo,conclude la nota, i medici della ex guardia medica già impegnati nei presidi territoriali, nelle USCA, nei penitenziari daranno un ulteriore e sostanziale contributo al superamento della emergenza sanitaria in corso evitando inutili accessi ai pronto soccorso ed al 118.