Coronavirus, l’allarme di Verdoliva: dati in controtendenza, contagi in risalita.

“Nell’ultima settimana registriamo un aumento di casi positivi al Covid e soprattutto un aumento dei casi positivi rispetto al numero dei tamponi. Eravamo in un trend di discesa ma è cambiata la tendenza”.

Lo afferma Ciro Verdoliva, direttore dell’Asl Napoli 1.

“E’ un segnale – spiega – che non ci preoccupa ma ci chiede ancora maggiore attenzione, dobbiamo continuare con i vaccini e dobbiamo soprattutto ancora per alcuni mesi, fino a quando non consolidiamo il trend in discesa della pandemia, mantenere azioni non farmacologiche a partire dalla mascherina, dal lavaggio delle mani, dal distanziamento fisico. Sono comportamenti che con il vaccino ci hanno permesso di contenere il contagio, questa è la prima condizione per far fronte a questo virus che muta e che non è ancora sconfitto. Lo dico sottolineandolo perché il virus c’è, gira, contagia e chi non è vaccinato riceve batoste sotto il profilo della salute, fino alla morte. E’ vero che la percentuale di positivi da ospedalizzazione è molto bassa ma questo non significa che non possa esserci recrudescenza. La variante, ricordiamolo, è nella natura del virus, quindi dobbiamo far fronte a eventuali varianti usando quella esperienza che abbiamo pagato a caro prezzo e che è da tenere ben presente”. (ANSA).