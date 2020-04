Coronavirus, Policlinico Federico II in prima linea per tamponi e disponibilità di posti letto.

Procediamo a passo spedito con i test rapidi e intanto garantiamo assistenza per decine e decine di pazienti Covi».

Maria Triassi, direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica, Farmacoutilizzazione e Dermatologia della Federico II. La docente spiega che «sono 600 i test rapidi già effettuati, 350 dei quali su personale sanitario (con 5 positivi Igm/Igg e 4 positivi Igg, ma senza alcuni riscontro di positività al tampone) e più di 250 su pazienti fragili. Quasi 1.300 i tamponi orofaringei effettuati per Federico II, ASL Napoli 1 Centro, Ruggi di Salerno, Pascale, Santobono e Vanvitelli con solo 106 positività». Triassi sottolinea anche l’apporto fornito dalla Federico II in termini di posti letto. «Nel reparto di malattie infettive sono 20 i posti letto, a disposizione del territorio, dei quali 16 occupati e quattro riservati a giovani partorienti positive al Covid – spiega – 4 posti letto nel reparto di malattie infettive pediatriche, dei quali uno occupato. Dodici posti letto nella terapia intensiva per adulti e 5 posti letto di terapia sub-intensiva di supporto alla rianimazione».

Maria Triassi sottolinea che al PoliclinIco continuano a funzionare a pieno ritmo tutti gli altri reparti no Covid.

«Il nostro obiettivo è quello di garantire assistenza a tutti, nonostante il periodo eccezionalmente complesso. Un obiettivo che portiamo avanti con impegno e abnegazione e con grande spirito di squadra».