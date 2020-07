Coronavirus, positiva donna incinta in campo rom a Scampia. De Luca: situazione sotto controllo.

Sono attesi per oggi pomeriggio i risultati dei nove nuovi tamponi effettuati questa mattina dall’Asl Napoli 1 nel campo rom di Scampia, dove attualmente si registrano tre positivi al covid19. Dall’Asl Napoli 1 si apprende che al momento l’uscita dal campo rom è stata vietata solo ai due familiari positivi della 17enne incinta trovata positiva due giorni fa e che è attualmente ricoverata al II Policlinico di Napoli, nel reparto per le donne gravide positive al covid19.

Gli altri residenti del campo rom non sono sottoposti a restrizioni. Gli altri due rom, positivi sono intanto sottoposti in queste ore a una valutazione medica per decidere il loro eventuale ricovero in una struttura della rete covid della Regione Campania.

La situazione nel campo rom di Scampia è “assolutamente sotto controllo. Abbiamo informato il ministero della salute e quello dell’interno della situazione, perché se avessimo trovato molti più contagi avrei deciso la messa in quarantena di tutto il campo rom per 15 giorni”. Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca commentando il focolaio di covid19 nel campo rom dell’area nord di Napoli che ha attualmente tre contagiati.

“Grazie a Dio – ha aggiunto De Luca – abbiamo a oggi solo i due tamponi positivi del padre e dello zio che convivevano con la signora. Dunque senza nessuna drammatizzazione, come capita per tutti i positivi, si fanno i tamponi ai contatti più stretti e si mette la situazione sotto controllo. Ovviamente padre e zio sono in isolamento e devono aspettare i 15 giorni”. (ANSA).