Corso di disostruzione pediatrica al The Space Cinema domenica 10.

Descrizione

Salvagente Italia torna finalmente nei teatri italiani con un attesissimo Tour!

La Disostruzione come non l’avete mai vista è l’imperdibile evento live studiato e ideato per chi si occupa della gestione di bambini.

Si parlerà dell’ostruzione pediatrica e della sua prevenzione, di svezzamento e autosvezzamento, di tagli sicuri del cibo con il nostro Chef, delle manovre di disostruzione e di come effettuare una chiamata di emergenza efficace.

Durante l’evento i nostri Istruttori spiegheranno la teoria delle manovre di disostruzione per tutte le fasce d’età e tutti i partecipanti potranno effettuare la prova pratica individuale su manichini di altissima qualità.

L’evento è adatto a chi non ha mai frequentato un nostro corso di Disostruzione Pediatrica e a chi ne ha già frequentati, perchè l’argomento viene affrontato con contenuti inediti.

Milano, Roma, Napoli, Ferrara, Genova, Palermo, Cagliari, Torino, San Giovanni Rotondo (FG), Firenze: acquista ora il tuo biglietto e passaparola!

Il biglietto non è rimborsabile.

I bambini con più di 5 anni pagano il biglietto intero, per quelli da 0 a 5 anni l’accesso è gratuito. Durante gli eventi teatrali la presenza dei bambini è fortemente sconsigliata per ragioni sanitarie.