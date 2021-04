Covid-19, Pazienti con patologie delle valvole cardiache: se hai un’emergenza cardiaca, non è il momento di restare a casa. Il tuo cuore ti ha a cuore #Ascoltalo, la campagna di Senior Italia Federanziani.

Come afferma l’European Society of Cardiology (ESC), i pazienti con fattori di rischio cardiovascolare e con una malattia cardiovascolare accertata, sono una popolazione vulnerabile in caso di infezione da COVID-19. Infatti, i pazienti con problemi cardiaci, in particolare con patologie valvolari, presentano un aumentato rischio di morbilità e mortalità nel contesto del COVID-19[1] .

Durante il 2020, nei mesi “caldi” del COVID-19, riconducibili a picchi pandemici, un cardiopatico su due evita i controlli per paura del contagio, secondo i dati di indagini condotte da GISE – Società Italiana di Cardiologia Interventista e pubblicati nel “Manifesto Gise Priorità Cardio”[2]

Ma anche in Italia oggi sono presenti dei protocolli e procedure precise, grazie ai quali i pazienti fragili come quelli cardiaci hanno percorsi differenziati in ospedale rispetto a quelli Covid. In questo modo si garantiscono pronto intervento, terapie efficaci e protezione dal contagio da Covid-19.

Sappiamo che una diagnosi tempestiva è quella che può fare la differenza tra una cura efficace e il rischio di perdere la vita.

Continuano a dirci di stare a casa. Ma se stiamo vivendo un’emergenza cardiaca o un ictus – questo NON è il momento di “stare a casa” – Quando il tuo cuore lo dice, #Ascoltalo (#JustGo).

“Con questa campagna vogliamo dare il nostro contributo per contrastare gli effetti negativi che la pandemia ha avuto sui pazienti cardiologici; vogliamo diffondere questi semplici messaggi perché le persone siano informate e consapevoli che riconoscere i segni e i sintomi delle malattie cardiache può salvare loro la vita” dichiara il Presidente di Cuore Italia Roberto Messina.

Le società cliniche nazionali e le organizzazioni internazionali come ESC – European Society of Cardiology, World Heart Federation, International Atherosclerosis Society (IAS), FH Europe e altre si sono unite per condividere questi semplici ma fondamentali messaggi:

#Ascoltalo – Il tuo cuore ti ha a cuore – #JustGo

#Agisci – Quando il tuo cuore ha bisogno di te – #StepUp

#Non Aspettare – Ogni attimo è Vita – #JustTreat

La voce di Cuore Italia si unisce alle associazioni di pazienti di Global Heart Hub in un’unica voce.