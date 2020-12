Covid. Ass. Menna: su hotel asl e prefettura non hanno risposto

“Non abbiamo ancora ricevuto risposta da parte di prefettura e Asl. Dal Comune di Napoli era partita la manifestazione d’interesse per coinvolgere Federalberghi nella ricerca di strutture alberghiere disponibili a convertirsi in Covid hotel. La presa in carico dei quarantenati non la puo’ fare il Comune, per questo sul tavolo di lavoro, insieme a Federalberghi, dovevano esserci anche prefettura e Asl, ma non ci hanno ancora dato risposta”. Cosi’ alla Dire l’assessora alla Salute del Comune di Napoli Francesca Menna.

Nelle prime settimane di novembre l’assessora aveva comunicato l’avvio di un dialogo su un accordo per una manifestazione d’interesse per ricercare delle strutture disposte ad accogliere i positivi e alleggerire il carico ospedaliero. Un accordo, pero’, che non ha ancora oggi trovato la risposta dell’Asl e della prefettura necessaria a procedere. Discorso diverso per la manifestazione d’interesse volta a individuare delle strutture disponibili a ospitare personale sanitario non contagiato. Una manovra per offrire a medici, infermieri e operatori un luogo sicuro durante la pandemia e limitare eventuali contagi familiari.

A confermare il successo, ma anche l’ostacolo, dell’iniziativa alla Dire e’ l’assessora al Turismo e alla Cultura, Eleonora de Majo. “Abbiamo aperto la manifestazione d’interesse per recuperare l’utilizzo di strutture ricettive disponibili a ospitare personale sanitario – ha sottolineato -. Il Comune si occupa di ristorare una cifra simbolica quotidiana che si traduce in 15 euro a notte che sarebbero un conto forfettario delle spese di sanificazione e pulizia. Questa iniziativa – ha aggiunto de

Majo – l’avevamo gia’ avviata durante il primo lockdown, ora la manifestazione d’interesse e’ chiusa e sono arrivate le richieste delle strutture ricettive. Non so quante siano, ma non possiamo dare il via libera fin quando non verra’ approvato il bilancio in Consiglio comunale”. (Dire)