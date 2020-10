COVID/Napoli: oltre 1.400 firme in 24 ore contro stop a pronto soccorso Vico Equense.

Sono oltre 1.400 le firme raccolte in poco meno di 24 ore su Change.org – la piattaforma di petizioni on-line – per chiedere al presidente della Regione Vincenzo De Luca di non chiudere il Pronto Soccorso dell’Ospedale “De Luca e Rossano” di Vico Equense.

Nel testo dell’appello, lanciato dal gruppo facebook campano La Grande Onda, si sottolinea come la chiusura del nosocomio rappresenti un grave stop alle esigenze di prevenzione e tutela sanitaria di un’area densamente popolata quale la penisola sorrentina. Allo stesso tempo, proseguono i promotori dell’appello, la chiusura del Pronto Soccorso potrebbe minare pesantemente il corretto espletamento delle attività dell’intera struttura ospedaliera condannandola ad una sua chiusura definitiva. La petizione si chiude con un invito al Presidente De Luca a revocare il procedimento di stop per tutelare la salute della cittadinanza.

