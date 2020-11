Da Msc 30.000 test antigenici alla Asl Na 3 Sud.

Trentamila test antigenici, per individuare l’eventuale positività al Covid-19 sono in arrivo in penisola sorrentina. I kit sono stati donati alle sei amministrazioni comunali della Costiera sorrentina dalla “Msc Foundation”, dell’armatore Gianluigi Aponte, patron del gruppo “Msc – Mediterranean Shipping Company” e presidente della Fondazione Sorrento, organismo di promozione e marketing territoriale.

“Ringrazio, a nome di tutti i sindaci, il comandante Aponte per avere raccolto il nostro appello” , ha detto il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola.

“Con questa donazione potremo affiancare la Asl Napoli 3 Sud nell’attività di screening in chiave anti Codiv-19 sul nostro territorio. Un’attività che, alla luce della crescita della curva dei contagi, ci permetterà di intervenire con rapidità e combattere così più efficacemente la pandemia”. Sono in via di definizione la logistica per l’ effettuazione dei test ed i criteri di selezione dei cittadini che potranno sottoporsi al tampone.

“La priorità sarà data alle fasce più deboli e quelle più a rischio – ha detto Coppola – i ne discuteremo nell’ambito dell’assemblea dei sindaci I kit saranno recapitati nei prossimi giorni alla Fondazione Sorrento. (ANSA).