Da Nuova Erreplast le mascherine ed in Dpi del Festival di Sanremo.

Quella di quest’anno sarà senza dubbio un’edizione “inedita” del Festival di Sanremo a causa dell’emergenza Covid-19 e delle restrizioni imposte dalle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione della pandemia.

La Nuova Erreplast, azienda del Gruppo Raccioppoli, attiva nella Zona Industriale di Marcianise (Ce), offrirà il proprio prezioso contributo per la sicurezza e la tutela della salute di artisti, maestranze ed addetti ai lavori che prenderanno parte al 71° Festival della Canzone Italiana, in programma nella Città dei Fiori, dal 2 al 6 marzo 2021.

In particolare, l’azienda campana guidata da Domenico Raccioppoli sarà Technical Partner di Casa Sanremo 2021, supportando l’organizzazione mediante la fornitura di:

· 3.000 mascherine FFP2 (Dpi) di produzione Made in Italy, modello MEDMASK con certificazione italiana Eurofins, prodotte da Nuova Erreplast negli stabilimenti di Marcianise (Ce).

· 50 colonnine autoportanti, complete di dispenser per liquido igienizzante, in collaborazione con Sydex SpA, azienda campana eccellenza nel settore dell’igiene della persona.

· Un Sanitary Gate, realizzato con il supporto dell’azienda Giulio Barbieri – Outdoor Solutions di Poggio Renatico (Fe), che sarà posizionato all’ingresso principale di Casa Sanremo, ovvero in Corso Garibaldi e visibile anche da Piazza Colombo.

La Nuova Erreplast ha avviato una significativa conversione industriale e a fine novembre ha tagliato il nastro, primi nel Centro-Sud Italia, di un nuovo impianto per la produzione del “Meltblown”, materiale filtrante, necessario per la realizzazione di tutti i Dispositivi di Protezione Individuale.

“Grazie ad un investimento da 5 milioni di euro – afferma il Ceo Domenico Raccioppoli – la scorsa estate siamo partiti con la produzione di mascherine chirurgiche, IIR ed FFP2, con certificazione italiana Eurofins. La Medmask, che abbiamo dato in dotazione a Casa Sanremo 2021, è un prodotto interamente Made in Italy, realizzato nei nostri stabilimenti di Marcianise ed è una FFP2 altamente innovativa, dotata anche di un sistema anti appannaggio per gli occhiali, nonché di foglietto illustrativo”.

Il Gruppo Raccioppoli è il primo in Italia , nonché tra i Top Ten Supplier in Europa, in grado di chiudere in house, nello stabilimento di Marcianise, tutta la filiera dei Dpi, dalla materia prima al packaging, dando vita ad un vero e proprio Polo Medicale nel Mezzogiorno del Paese.