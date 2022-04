Dagli esperti fisioterapisti di Epicura 5 consigli per riprendere al meglio una sana attività fisica col ritorno della bella stagione.

Finalmente la primavera è arrivata e con le giornate più lunghe e le temperature più tiepide aumenta la voglia di stare all’aperto. Perché allora non approfittarne per riprendere un po’ di movimento e risvegliare il proprio corpo in vista della prova costume?

L’attività fisica, soprattutto se praticata regolarmente e all’aria aperta, è veramente un toccasana non solo per il benessere fisico ma anche per l’umore: il movimento e il sole stimolano la produzione delle endorfine e aumentano i livelli di serotonina, l’ormone che regola gli stati d’animo (detto anche ormone della felicità), eliminando lo stress.

Al via allora lunghe passeggiate nei parchi, uscite in bicicletta di gruppo, yoga in riva al mare, ma senza dimenticare i consigli dei fisioterapisti di EpiCura, il primo poliambulatorio digitale in Italia che grazie ad un network di 900 professionisti certificati porta sul territorio nazionale servizi sanitari e socioassistenziali a domicilio o in video consulto, fondamentali per riprendere l’attività fisica gradatamente dopo il “letargo” invernale.

Parola d’ordine “Gradualità”: Se l’inverno ti ha portato a un periodo di inattività o riprendi l’attività sportiva dopo un lungo stop dovuto alla pandemia è fondamentale iniziare per gradi. All’inizio non raggiungerai subito i risultati che ottenevi prima di interrompere, ma è importante cercare di non strafare. Ricorda che la maggior parte degli infortuni deriva dal voler fare troppo, troppo presto e in fretta dopo un lungo periodo in cui si è fatto niente (o quasi).

Comincia con un bel riscaldamento: Inizia gradualmente l’attività fisica con una parte dedicata al riscaldamento, in base al tipo di attività che stai per svolgere. Sei un’appassionata runner? Riscalda i muscoli delle gambe con qualche skip! Oppure, preferisci fare ginnastica a corpo libero? Qualche semplice esercizio per le spalle può essere ideale!

Controlla l’attrezzatura: Utilizzi lo stesso equipaggiamento da qualche anno? Le scarpe da corsa sono ormai logore? Qualunque sport tu decida di fare è importante controllare che l’attrezzatura sia adatta e ancora sicura da utilizzare per evitare incidenti e infortuni.

Prova qualcosa di nuovo: Che tu faccia canottaggio, arrampicata o surf, cerca sempre di integrare i tuoi allenamenti con attività complementari per rinforzare per intero il tuo organismo. Se per esempio sei appassionato di calcio, non trascurare la parte superiore del corpo, anche semplicemente facendo un salto in palestra. Inoltre, variare le attività può farti scoprire nuove passioni!

Rimani positivo: Se stai leggendo fin qui significa che stai pensando di fare attività sportiva e questa è già un’ottima cosa. Come detto all’inizio potresti non raggiungere subito i risultati sperati ma non demordere. La costanza nell’allenamento, l’attitudine giusta e la corretta dose di attività ti permetteranno di migliorare sempre nel tempo, mantenerti in salute ed evitare fastidiosi dolori in futuro.