Dentisti Senza Frontiere, in piazza per regalare un sorriso sabato 9 e domenica 10.

Sabato 9 e domenica 10 ottobre 2021, l’Associazione Dentisti Senza Frontiere promuove a Napoli presso il piazzale antistante la curva A dello stadio “D. A. Maradona”, con la propria unità mobile ed il personale qualificato, giornate di prevenzione delle patologie del cavo orale e di motivazione alla corretta igiene orale.

DSF – Onlus è un’associazione apolitica, volontaristica e non ha scopo di lucro, presente su tutto il territorio nazionale ed internazionale, quali: Germania, Grecia, Albania, Brasile, Bulgaria, Croazia, Florida, Francia, Lituania, Macedonia, Moldavia, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Serbia, Spagna.

La missione di DSF è quella di erudire gli associati a prendersi cura dei denti e del cavo orale nella corretta maniera; la bocca, nel suo insieme non è un apparato costituito dai soli denti, bensì da ghiandole e tessuti. Dalla bocca stessa inizia l’importante funzione del nutrimento e della digestione, con tutte le correlazioni metaboliche annesse.

Troppo spesso l’odontoiatria viene considerata solo sotto il profilo di costi e offerte, ponendo poca attenzione alla clinica.

Il team di professionisti convenzionati, hanno sposato la nobile causa promossa dall’associazione: “bocca sana, in corpo sano”. Offrendo visite gratuite preliminari con costi addotti, prestabiliti e garantiti, che sono e restano certi dall’inizio alla fine delle prestazioni, in quanto preventivamente e scrupolosamente concertati anche per coloro che non possono sostenere gli elevati costi, rendendoli accessibili a tutti. Potendo usufruire delle agevolazioni finanziarie , con gli enti finanziari convenzionati. Il successo di ogni prestazione odontostomatologica è garantita al 100% da una assicurazione professionale.

L’associazione inoltre, organizza corsi di formazione online e offline ASO (Assistenza Studio odontoiatrico o assistente alla poltrona) che prevede un percorso formativo con i migliori formatori professionisti nei propri settori: in campo medico e odontoiatrico, consulenti di comunicazione, esperti di salute e sicurezza.

Quanto ai medici che vogliono aderire alla nostra associazione, essi entreranno a far parte di un gruppo internazionale all’avanguardia nel campo dell’odontoiatria, avranno l’opportunità di operare e di beneficiare dei laboratori, nonché dei centri di radiologia convenzionati. Allo stesso modo anche gli associati usufruiranno tutti i vantaggi dell’assistenza sanitaria dall’Italia all’estero.

Entra a far parte della nostra squadra, noi ti aspettiamo!