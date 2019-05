Diabete, distribuiti kit gratuiti per misurare la glicemia.

Decine di kit per la misurazione della glicemia sono state donate all’Ong Commissione Internazionale per il Diritto alla Salute e alla sua Tutela (Cidisat) che è impegnata nell’assistenza degli indigenti. La consegna è avvenuta nella mattinata di oggi in una farmacia di piazza Cavour, a Napoli, che ha aderito alla campagna “Un farmaco per la vita”. I presidi medici sono stati consegnati dal farmacista Pasquale Russo al presidente della Cidisat, Raffaele De Rosa.

“La popolazione del centro di Napoli è molto sensibile – spiega il dottor Russo – e ogni giorno non sono poche le persone che mi chiedono come poter fare per aiutare coloro che sono indigenti e che non possono curarsi”. Cidisat offre anche aiuto alle popolazioni dei paesi più poveri dell’Africa.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente della Cidisat, Raffaele de Rosa: “Le richieste di aiuto vengono da più parti e noi grazie alla solidarietà dei napoletani stiamo cercando di dare delle risposte concrete”. (ANSA)