Diabete, la Regione fa marcia indietro, di nuovo disponibili vecchi sistemi di misurazione.

Dopo che numerosi pazienti si erano lamentati per i malfunzionamenti e le inefficienze dei nuovi sistemi di misurazione della glicemia forniti dalla Regione Campania, l’amministrazione fa marcia indietro.

Ritorna disponibile per i diabetici in Campania il sistema di misurazione della glicemia con sistema e sensori “FGM ABBOTT” per 4 tipologie di pazienti. Si tratta di un sistema di automonitoraggio del glucosio, molto avanzato, comodo, facile da utilizzare, discreto e completamente indolore che non richiede la puntura del dito. La lettura del livello di glucosio viene effettuata grazie al sensore che si applica sulla parte posteriore del braccio. Il piccolo sensore – grande quanto una moneta da 2 euro – misura automaticamente il livello di glucosio nei fluidi interstiziali, e ne memorizza continuamente i valori, giorno e notte, attraverso un sottile filamento di 4 millimetri che si inserisce sottocute e rimane fissato grazie al materiale adesivo.

In relazione all’utilizzo del nuovo sistema di misurazione della glicemia in continuo “FGM” aggiudicato dalla Soresa, il Presidente Vincenzo De Luca ha convocato e incontrato la Commissione Diabetologica Regionale composta dai maggiori esperti regionali/nazionali.

Quali pazienti potranno avere il sensore Fgm Abbott

La Commissione Diabetologica Regionale ha segnalato che per alcune tipologie di pazienti, anche sulla base della letteratura scientifica attuale, è necessaria l’applicazione del sistema di misurazione della glicemia preesistente.

La Direzione Generale per la Salute ha pertanto comunicato alle Asl della Campania di garantire – nelle more di una procedura urgente di Soresa – l’acquisizione del sistema preesistente “FGM Abbott” per la seguente tipologia di pazienti indicati dalla Commissione Diabetologica Regionale:

Pazienti con diabete in età pediatrica

Pazienti con diabete in gravidanza

Pazienti con diabete di età superiore ai 65 anni

Pazienti con diabete tipo 1 in età adulta (18-65 anni) con storia di ipoglicemia documentata e ricorrente

“La retromarcia del presidente della Regione Campania sui dispositivi da utilizzare per la misurazione della glicemia conferma le nostre preoccupazioni, assieme a quelle degli oltre 400mila pazienti campani affetti da diabete, delle loro famiglie e delle associazioni che sin dal primo momento hanno fatto sentire la propria voce. Una gara d’appalto sulla quale avevamo espresso perplessità e sulla quale ora De Luca dovrà dare spiegazioni. I pazienti diabetici campani potranno continuare a usare il sistema di misurazione della glicemia preesistente. Restano gli interrogativi sul denaro pubblico speso dalla Regione Campania per l’acquisto degli altri dispositivi”.

Così il deputato della Lega, Gianpiero Zinzi.