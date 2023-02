Dopo il grande successo di Sanremo Martina Quiriconi torna nella sua Como con tanti appuntamento imperdibili.

Conclusa con successo l’esperienza sanremese per l’operatrice olistica Martina Quiriconi è tempo di nuove avventure.

Lei che per un decennio ha accumulato esperienze formative e professionali, è ora pronta a donare al suo territorio tutto il sapere acquisito, con una serie di giornate dedicate al mondo del benessere a 360° affiancata da grandi professionisti del territorio.

Primo appuntamento del 2023, sabato 25 febbraio presso il suo centro estetico Coccole di bellezza sito in Via Roma 18 a Binago (Como), dove si terrà una giornata dedicata al mondo della bellezza con un medico estetico ed una nutrizionista presenti in sede per offrire consulenze a tutti gli ospiti della struttura (su prenotazione).

A seguire sabato 11 marzo grande open day Dream Massage. Una giornata dedicata al massaggio più amato dai VIP di Sanremo, il meraviglioso metodo innovativo Dream Massage, che Martina ha acquisito completando il master massaggiatore professionista dello spettacolo e dei grandi eventi, direttamente con il suo ideatore lo spa manager internazionale Stefano Serra.

Il dream massage® è un trattamento che racchiude in sè 7 tecniche diverse, creando una sinergia capace di ottenere i massimi risultati sia dal punto di vista emozionale che miorilassante. Riesce a far convivere profonde pressioni decontratturanti con un tocco delicato ed amorevole che dona rilassamento ed armonia. Un trattamento ti tipo sensoriale, globale e profondo personalizzato per aiutare l’ospite a lasciarsi andare alla leggerezza al di là dei pensieri e a ritrovare il suo naturale benessere ed equilibrio psico-energetico.

In questo metodo vige il concetto della personalizzazione, non esistono protocolli, perché ogni corpo, ogni anima è diversa dall’altra.

Impossibile non farsi conquistare da questo metodo e dalle “coccole di bellezza” di Martina Quiriconi.