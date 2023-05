Due professionisti al servizio degli altri nel campo della bellezza.

Annamaria Arcone è nata nell’ottobre del 1991 a Napoli ma di Pozzuoli invece Ferdinando Ferrara è nato nel marzo del 1978 a Napoli, assai giovani hanno comunque al loro attivo un curriculum importante.

Sia l’Arcone che il Ferrara sono due personaggi eclettici, poliedrici, con molteplici interessi fonte di stimoli continui, positivi nelle loro finalità, aperti verso gli altri, disponibili a confrontarsi per un reciproco giovamento, pragmatici nelle loro decisioni con aperture a visioni ideali, suscettibili e necessarie perché nell’essere umano e sottolineo umano la ragione deve andare di pari passo con la luce dell’istinto, della sensazione e del sentimento.

Annamaria Arcone non è la solita beautician, ma è una vera e propria artista delle unghie, che ha saputo fare della propria passione il suo lavoro ; si è diplomata in marketing e finanza con l’intento di lavorare in banca per un futuro indirizzato verso una carriera tradizionale, con il sogno del contratto a tempo indeterminato. In questo momento sta seguendo alcuni corsi di formazione per specializzarsi nel campo dell’estetica per diventare onicotecnica studiosa dell’anatomia e malattia delle unghie . Ed inoltre è appassionata della pittura soprattutto in relazione alle possibili funzioni di applicazioni sulle unghie (nail art) . Vorrebbe soprattutto realizzarsi nell’insegnamento di tutto ciò che concerne l’estetica.

Ferdinando Ferrara è un freelancer , parrucchiere , tatuatore, uno stilista del corpo assai particolare perché si lascia guidare dall’istinto in ogni sua manifestazione .

Entrambi nel loro lavoro creativo sono coadiuvati dal wedding planner Vincenzo Rippa .

Auguro ad entrambi la realizzazione dei loro desideri perché meritano il massimo successo.

Giorgio Mellucci