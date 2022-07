È un Fisioterapista il primo selezionato al Master Sanremo 2023 by Dream massage ®️.

Mentre l’estate prende piede, lo staff targato Dream Massage ® per Sanremo 2023 prende forma. Il professor Serra direttore dell’area benessere del Festival di Sanremo ha selezionato il primo partecipante al Master Sanremo 2023 by Dream massage ®️.

Si tratta di Nazzareno Bartolaccini, ed è un fisioterapista.

Molte saranno le novità per la prossima edizione, ma la prima di rilievo sarà avere come partner Asispettacolo con sede a Roma a Cinecittà’, capitanata dal Presidente Francesco Leardini, il quale promette grandi magie.

Testimonial il mitico attore Enio Drovandi protagonista di tanti cult degli anni 80 come i ragazzi della 3 C e sapore di mare.

Il Presidente Leardini è anche a capo della più grande scuola di magia e illusonismo in Italia e promette un magico benessere al Grand hotel Des Anglais, che per il 2023, avrà un vestito tutto nuovo ed elegante nell’ospitare i big e gli addetti ai lavori del festival, in quanto sarà completamente ristrutturato.

Parliamo con il Prof. Serra

Chiediamo al Prof. Serra direttore da 8 anni del festival di Sanremo aera benessere perché la prima scelta è caduta sul Dott. Nazzareno Bartolaccini?

Quest’anno abbiamo voluto alzare l’asticella, portando dentro non solo la professionalità, ma anche stile, eleganza ed esperienza. Ecco il perché di Nazzareno.

La sua figura sarà fondamentale dato che in molti durante il festival hanno problemi cervicali, e lui con le sue mani sapienti in poco tempo potrà curare i nostri ospiti.

Quindi oltre a praticare il Dream Massage in maniera eccellente saprà dare il suo supporto anche a livello fisioterapico.

Quest’anno non mi sentirò più solo sapendo quanti artisti e addetti ai lavori in quel periodo ne hanno bisogno.

Ma scopriamo qualcosa di più sul Dott. Nazzareno Bartolaccini

È un fisioterapista dal 1997. Fino a quattro anni fa si occupava essenzialmente di pazienti gravi con assistenza domiciliare, poi resosi conto che nei trattamenti che faceva mancava qualcosa si è avvicinato al mondo olistico.

Fondamentalmente in alcuni casi il recupero era limitato, c’era un qualcosa che impediva di andare oltre.

Così ha seguito il primo corso Reiki, scoprendo come il trattamento con le energie completa e chiude il cerchio curativo.

Completa così la sua formazione Reiki con tutti e tre i livelli presso l’università popolare olistica unipopoli e integra in contemporanea con la formazione del Kochi metod portando a termine i quattro livelli.

Circa due anni fa apre il suo primo studio fisioterapico in Toscana a Pescia Romana, il Kansha Shite,(il nome è il terzo principio Reiki che che significa essere grati) in cui inizia tutta una serie di trattamenti in cui fonde la parte fisioterapica con la parte olistica coadiuvato anche dalla presenza di una Terapista olistica all’Interno dello studio.

Circa sei mesi fa poi conosce il maestro Stefano Serra e amplia la sua formazione olistica con tre corsi di Dream Massage.

L’aggiunta di questa disciplina rende il suo lavoro ancora più mirato e specifico perché oltre ad essere un massaggio fantastico sulla sfera del benessere è eccezionale anche a livello curativo e aiuta nella preparazione di molti trattamenti fisioterapici.

Sanremo per lui sarà un viaggio che arricchirà la sua vita professionale di una serie di esperienze fatte all’interno dell’evento che più di ogni altro rappresenta l’Italia nel mondo.

Questa è l’esperienza a cui ogni italiano sogna di partecipare.

E speriamo che sia l’inizio di una grande avventura.