Emergenza sangue al Cardarelli, appello ai donatori.

«Ancora una volta la generosità dei cittadini Campani può fare la differenza. Di qui la scelta di questo appello, per chiedere a chi si trova in città e ne ha la possibilità di venire al nostro centro trasfusionale e donare».

L’appello arriva dal Commissario Straordinario Anna Iervolino, che rilancia un allerta arrivata dal direttore della struttura di coordinamento per le attività trasfusionali della Regione Campania che ha segnalato la carenza di sangue gruppo 0 positivo e gruppo 0 negativo su tutto il territorio nazionale. Il centro Trasfusionale del Cardarelli è aperto tutti i giorni dalle 8 alle 12 festivi esclusi



CHI PUÒ DONARE

Chiunque vorrà donare il sangue potrà recarsi presso il Servizio Immunotrasfusionale del Cardarelli (al padiglione E piano 0), a digiuno o dopo una leggera colazione, dalle 8.00 alle 12.00 ad esclusione dei giorni festivi.

Poche regole per la salute di tutti



Possono donare i cittadini che hanno compiuto i 18 anni e che non abbiano più di 60 anni. Per poter donare il sangue in sicurezza si deve avere un peso corporeo non inferiore ai 50 kg e uno stile di vita sano. Questo significa: nessun comportamento a rischio che possa compromettere la salute di chi dona o quella di chi riceve il sangue. L’idoneità alla donazione verrà comunque stabilita mediante un colloquio personale e riservato, una valutazione clinica da parte di un medico e dopo aver effettuato gli esami di laboratorio previsti per garantire la sicurezza del donatore e del ricevente.