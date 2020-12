Espiantati cuore e reni ad una bambina di 7 anni, salveranno altri 2 bambini.

Ha il sapore della storia natalizia il gesto di solidarietà fatto dai genitori di una bambina di 7 anni deceduta ieri all’ospedale Santobono di Napoli i cui organi donati (cuore e reni) salveranno la vita ad altri due bambini.

Ne da’ notizia l’ospedale pediatrico napoletano che ricostruisce la storia.

E’ stata attivata – si legge in una nota – la procedura di osservazione di morte cerebrale, sotto la guida dalla dottoressa Susanna Silvestri, coordinatrice aziendale per i prelievi d’organo dell’ospedale Santobono-Pausilipon, al termine della quale i genitori della piccola, dimostrando una sensibilità e generosità senza eguali, dato il momento di straziante dolore, hanno accettato di procedere alla donazione degli organi della propria figlia. Dopo le previste ricerche su scala nazionale, si è proceduto all’espianto del cuore e dei due reni, che sono stati trasportati in due sedi fuori regione”. La nota dell’azienda ospedaliera si conclude con un ringraziamento ai due genitori e al lavoro svolto da rianimatori, medici e personale sanitario per il buon esito di un intervento delicato e complesso qual è l’espianto di organi finalizzato alla donazione. (ANSA).