EuTylia da 4 anni partner del Calcio Napoli.

Atleti in forma, pieni di energia psico-fisica, che, con una mentalità vincente e la giusta carica affrontano qualunque sfida, collezionando vittorie, e restando in vetta verso importanti obiettivi.

Questa è la SSC Napoli, capolista del campionato di calcio di serie A 2022-23, la squadra che si è dimostrata più “in salute” tra tutte e che si avvicina, con grandi soddisfazioni ad un importante traguardo.

Sono tanti isuccessi della squadra, nei quali EuTylia, marchio dell’azienda farmaceutica E.Vitalgroup srl, è stataal suo fianco. L’azienda, infatti, con i suoi prodotti, tutti di origine naturale ed in particolare la Vitamina D3, è Partner ufficiale della SSC Napoli da 4 anni, accompagnandola nel suo percorso di crescita sportiva.

“Siamo fieri di far parte di questo progetto vincente e di aver contribuito agli ottimi risultati raggiunti”, afferma Vito Esposito, Amministratore Delegato EuTylia. “Sicuramente per un innato orgoglio partenopeo, ma anche e soprattutto per alcune caratteristiche che ci accomunano, come quella di essere due realtà campane, in costante crescita. Un’escalation resa possibile grazie ai valori, ancora una volta condivisi, tipici dello sport, come tenacia, passione e spirito di squadra, che contraddistinguono il team di Spalletti, come quello di EuTylia.”

Oltre ad EuTylia D3, la vitamina dei campioni, anche i prodotti della linea EuTylia Sport, sempre di origine naturale, sono pensati per il benessere e la salute degli atleti e di tutti coloro che praticano attività sportive, come Magnesio e Potassio, integratori per ridurre la stanchezza e l’affaticamento e mantenere la corretta funzione muscolare e Trauma Sport Spray, lo spray ad azione lenitiva per traumi o contusioni.

Prestanza fisica e muscolare, salute, equilibrio mentale e vitalità hanno distinto gli atleti del Napoli in questo lungo campionato, che continua a metterli alla prova. Ma grazie all’allenamento, a fattori tecnici e al giusto supporto energetico, potranno mantenere fino a maggio la stessa grinta ed energia dimostrate nel corso della stagione e conquistare il meritatissimo titolo di Campioni d’Italia.