Fondo solidale “Mai più sola”, Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli e Associazione Salute Donna insieme per dare sostegno alle donne in difficoltà.

Nasce il Fondo di disponibilità “Mai più Sola”, promosso dalla Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli in accordo con l’associazione Salute Donna, realtà composta da ricercatrici, psicologhe, psicoterapeute e avvocate esperte in tematiche cliniche e legali collegate all’universo femminile, dal 2016 presente sul territorio anche al centro Dafne, situato all’interno del pronto soccorso dell’AORN Cardarelli di Napoli, fornendo un servizio di prima assistenza psicologica per le donne vittime di violenza.

Salute Donna, da anni impegnata a implementare e diffondere le attività di promozione della salute delle donne nel campo della clinica e della prevenzione delle patologie a più elevato impatto sulla popolazione femminile, ha scelto la Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli per rispondere a quelle piccole/medie urgenze che quotidianamente una donna si trova a dover affrontare come madre, esposta spesso anche a violenze e maltrattamenti familiari.

Un fondo dedicato alle donne e per le donne quindi, con accesso diretto a chi ne abbia necessità, che comprende le spese della quotidianità come: canoni di locazione, pagamenti utenze, strumenti di supporto per il lavoro domestico ed extradomestico, strumenti e materiali di supporto per l’attività scolastica, sportiva e di cura dei figli, ecc.

Una risposta, immediata, destinata alle donne sole e/o vittime di violenza con figli minori; una risposta concreta, indispensabile per chi oggi rappresenta la categoria a maggior rischio di povertà, isolamento e vittimizzazione.

Anche per questo, la Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli ha accolto immediatamente lo spunto di forza avviato da Salute Donna, un ulteriore tassello in quel circolo virtuoso che la Fondazione conduce ormai da 10 anni: operare in sinergia con le realtà del territorio, in un’ottica di risposta complessiva alle esigenze della comunità, che vanno dalla formazione professionale, al diritto allo studio e al lavoro.

È possibile contribuire a questa iniziativa con una donazione a:

Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli

IT22K0326503401000010135101

Causale: Donazione liberale fondo Mai più sola

La Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli, nata nel 2010 grazie al bando di Fondazione con il SUD per diffondere la filantropia comunitaria nel Mezzogiorno, si propone di divulgare la cultura del dono nella II, IV e VI Municipalità del Comune di Napoli, con l’obiettivo principale di sviluppare una comunità nella quale ciascuno partecipi al bene comune.

Garantire l’aiuto a coloro che hanno maggior bisogno, facendo incontrare chi vuole donare e chi ha necessità di sostegno in una diversa e nuova logica del bene comune, in modo che tutti si sentano attivi e partecipi dei processi di cambiamento e sviluppo.

La capacità di costruire ponti di dialogo, di divenire cantiere ed officina di pensiero e progetti per il bene della collettività mira a una maggiore consapevolezza dei bisogni e delle opportunità presenti nel territorio, rafforzando il senso di appartenenza e di coesione sociale.

Per ulteriori informazioni: www.fondacomnapoli.it // info@fondcomnapoli.it // 3284369423