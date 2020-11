Giornata della prevevenzione dermatologica al Policlinico Federico II venerdì 20.

Non si fermano le attività mediche della Dermatologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, diretta da Gabriella Fabbrocini. il cui dipartimento lancia delle iniziative per garantire il diritto alla salute, tenendo conto di tutte le difficoltà al periodo di pandemia in corso.

“Ci troviamo a vivere la più drammatica delle esperienze collettive – spiega Fabbrocini – In gioco è la salute delle persone, in particolare di quelle più fragili. Per questo vogliamo offrire il nostro contributo, mettendo a disposizione un modello organizzativo di e-health, laborato in anni di ricerca e studio, a tutela e garanzia della salute dei cittadini e nell’ottica della sostenibilità per la Sanità pubblica che sta compiendo uno sforzo immane per l’entità del numero dei pazienti, della durata della pandemia e delle risorse disponibili” . Così, per venerdì prossimo 20 novembre, è stata organizzata una doppia iniziativa: di mattina, a partire dalle ore 09.00 e fino alle 12.00. e a seguire dalle 16.00 alle 18.00, webinair gratuito (www.qlearning.it; numero massimo di partecipanti: 150), su “Psoriasi e artrite psoriasica”, a cura di Fabbrocini e di Matteo Megna, con riconoscimento di crediti formativi.

A partire dalle 12.30 e fino alle 15.30, (www.qlearning.it) per discutere e raccogliere proposte per definire le migliori pratiche cliniche per la gestione dei pazienti, in particolare nell’attuale emergenza pandemica, confronto aperto con esperti di diversi ambiti. (ANSA).