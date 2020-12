In occasione della Giornata mondiale contro l’AIDS, il personale dell’UOC di Malattie infettive (diretta dal professore Nicola Coppola) del Policlinico “Luigi Vanvitelli” ha realizzato un video per ricordare i numeri della malattia invitando a non abbassare la guardia.

https://fb.watch/25WnQRy1PB/