Glaucoma, incontro giovedì 16 all’Hotel Gli Dei.

Napoli diventa per un giorno capitale nazionale della lotta al glaucoma, patologia che ha un costo altissimo in termini di qualità di vita, ma anche come spesa per il sistema sanitario nazionale.

I maggiori esperti del campo si ritroveranno giovedì 16 settembre all’Hotel Gli Dei in occasione del Glaucoma Day, organizzato dal dottor Mario Sbordone, direttore dell’Unità Operativa di Oculistica dell’Ospedale Santa Maria della Grazie di Pozzuoli.

Nel corso della giornata, tra l’altro, si discuterà delle innovazioni mediche e chirurgiche e in particolare delle possibilità di intervento con metodologie mini-invasive oggi disponibili.