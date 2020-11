Gli angeli del Policlinico.

In questo periodo di pandemia, vogliamo esprimere il nostro ringraziamento a tutto il personale del reparto Covid di ginecologia ed ostetricia del II Policlinico .

Dopo l’esperienza del ricovero di nostra figlia per la nascità di nostro nipote, io e la mia moglie vogliamo esprimere gratitudine al personale medico e paramedico, in particolare alle caposala Valentina ed Anna e ai ginecologi che hanno assistito, con amore dedizione come dei veri angeli custodi, nostra figlia, non senza difficoltà per sue le condizioni di salute.

Un ringraziamento va a tutti ma in particolare alle dottoresse Guerritore, Sglavo, Morra e Ferrara, ai dottori Pontillo, Carravetta, Fiore, Pellicano, Maruotti e Granata (i nomi non li conoscevamo ma li abbiamo chiesti…) . Un reparto che funziona bene, tutti impegnati con grande umanità oltre che con competenza e serietà. Vogliamo ringraziare anche le altre ostetriche di cui non ricordiamo il nome e gli operatori socio-sanitari: la sensibilità e la solarità rendono la degenza ed i problemi legati ad essa più leggeri e sopportabili. E’ fondamentale, in un momento di solitudine forzata, sentirsi accolti come in una famiglia. Continuate cosi. Grazie

F.C.