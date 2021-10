“Gli elementi”, Adriana Volpe è nuova Beauty Ambassador .

La bellezza radiosa e luminosa di Adriana Volpe, nuova testimonial “gli elementi” ci accompagnerà per la stagione con il suo volto solare, vero esempio dsplendore e armonia, eleganza e raffinatezza. E’ stata presentata la nuovissima linea “Booster Straordinari”, 3 booster ultra-innovativi ad alta concentrazione di principi attivi: Filling Prodigioso, con collagene, per una pelle più nutrita, rigenerata, luminosa e più giovane; Radiosità Prodigiosa, con vitamina C, per un incarnato immediatamente radioso, rivitalizzato e levigato; Idratazione Prodigiosa, con acido ialuronico, che disseta e reidrata intensamente, nutre e rimpolpa i tratti.

I booster sono un trattamento innovativo che si dosa in gocce super concentrate di potenti attivi presenti nella loro formulazione, studiata per essere altamente performante e svolgere un’azione intensa e mirata, in grado di rispondere alle più svariate esigenze della pelle. Come veri e propri “acceleratori di bellezza”, utilissimi per potenziare, perfezionare e personalizzare la beauty routine, riescono a dare risultati rapidi e sorprendenti di idratazione, tonificazione, nutrimento, rinnovo cellulare e luminosità.

I booster possono essere usati da soli o in sinergia fra loro, ma sempre prima del trattamento abituale con la crema da giorno. Dopo un’accurata detersione dunque, come primo gesto della routine di bellezza, basta applicare alcune gocce del booster che preferisci, mattina e sera, su viso, collo, décolleté e contorno occhi (tranne quello alla Vitamina C) e proseguire con la crema abituale, che risulterà così potenziata nei suoi risultati. Esistono diverse tipologie di booster, che agiscono a seconda della richiesta della pelle in quel preciso momento: sono ottimi per una pelle affaticata, disidratata, in cerca di una sferzata di energia o di una super-idratazione, e ottimi per supportare e intensificare i trattamenti anti-age, per l’alta sinergia di attivi e per ottenere un risultato intensificato.

“gli elementi” propongono una mini-linea di 3 booster straordinari, con 3 diverse funzioni, assolutamente complementari tra loro, da mixare a piacere durante la giornata, a seconda delle esigenze. Più sensoriali di un siero, immediatamente efficaci come una fiala concentrata, conosciamo insieme i booster straordinari, preziosi, fondenti e performanti.

IDRATAZIONE PRODIGIOSA – acido ialuronico. Siero fondente, impalpabile e altamente reidratante e rimpolpante, garantisce re-comfort e un effetto levigante e rivitalizzante particolarmente indicato per le pelli disidratate, impoverite o asfittiche, grazie al suo elevatissimo potere umettante. Con poche gocce pelle subito dissetata, più morbida, elastica e luminosa e rughe minimizzate. L’ossigenazione e la capacità adattiva della pelle agli stress diurni vengono migliorate e l’integrità del microbioma viene preservata stimolando le difese cutanee. Pelle subito intensamente idratata, rimpolpata, omogenea e più giovane. La sua texture leggerissima, a rapido assorbimento, dal finish vellutato e non appiccicoso, è perfetta anche come base trucco.

RADIOSITÀ PRODIGIOSA – vitamina C. Siero impalpabile altamente antiossidante che stimola la produzione di collagene ed elastina contro l’invecchiamento e il sano turnover per risvegliare intensamente colorito e giovinezza. Particolarmente indicato per le pelli stanche, asfittiche, segnate e con grana non uniforme, il suo potere antiossidante e levigante minimizza rughe, imperfezioni e fatica cutanea, rendendo la pelle più tonica, elastica e luminosa. Con l’uso, pelle sempre più luminosa, liscia, omogenea e dall’aspetto più giovane. Nella skincare routine, la vitamina C rappresenta uno dei migliori alleati per riparare, proteggere e migliorare l’aspetto della pelle.

IDRATAZIONE PRODIGIOSA – collagene. Siero setoso ed altamente ristrutturante, protettivo e stimolante sul collagene naturale e mirato nutriente contro i segni del tempo. Particolarmente indicato per le pelli sottili, impoverite o esigenti grazie alla ricchezza di acidi grassi (omega 3) e di proteine che forniscono alla pelle nutrimento ed idratazione. Rallenta efficacemente rughe e rilassamento rendendo l’epidermide più nutrita, elastica e luminosa, migliora sensibilmente l’ossigenazione e la capacità adattiva della pelle agli stress diurni e preserva l’integrità del microbioma stimolando le difese cutanee. Con l’uso, rughe e linee visibilmente ridotte e una pelle straordinariamente rigenerata, coesa, omogenea e dall’aspetto più giovane.

“gli elementi”, con questa nuova linea esclusiva e una testimonial d’eccezione come Adriana Volpe, un volto italiano di straordinaria bellezza perfetta per incarnare i valori del brand, inizia un nuovo corso che è partito da una strategia di diffusione attraverso uno degli store più importanti d’Italia, Coin. I primi corner shop inaugurati a Napoli e a Catania sono solo i primi di una serie di altre aperture in Italia.

Stay tuned per scoprire tutte le novità che “gli elementi” ha in serbo!