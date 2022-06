Igiene dentale e salute, convegno al centro di via Partenope della Federico II.

Napoli diventa per due giorni capitale italiana dell’igiene dentale. Sarà infatti il Centro Congressi di Via Partenope ad ospitare, nelle giornate di venerdì 10 e sabato 11 giugno, la XX edizione del Congresso della Commissione nazionale dei corsi di studio in Igiene dentale, evento presieduto dal professor Luca Ramaglia (Federico II).

Tra gli interventi più attesi, quello dei professori Roberto Burioni ed Enrico Gherlone (sabato ore 9.30) che sveleranno quale impatto abbia avuto la pandemia da Covid sulla salute della bocca e sulla professione odontoiatrica.

«Il Covid ha creato enormi danni anche per ciò che riguarda la salute dentale – dice Ramaglia – è importante far capire che rinunciare alle cure odontoiatriche significa perdere la qualità di vita ed essere costretti domani ad interventi anche molto invasivi».

Centro Congressi di Via Partenope

Venerdì 10 Presentazione

Sabato 11 giugno Ore 10,00 Congresso