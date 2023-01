Il Dott. Nazzareno Bartolaccini nel Dream Team di Sanremo 2023.

Il 2023 è iniziato, e il Dott. Nazzareno Bartolaccini si sta preparando per vivere la sua esperienza al Festival di Sanremo con il Dream Massage.

Il dottor Bartolaccini è un fisioterapista attivo dal 1997, operativo nella zona della maremma laziale a breve distanza da luoghi di moda come l’Argentario e Capalbio, frequentati da personaggi del mondo dello spettacolo, della musica e della finanza che spesso si rivolgono a lui per trattamenti di benessere.

Per diversi anni si è occupato di pazienti con patologie gravi che necessitavano di cure domiciliali. In questo modo ha compreso che mancava un tassello per recuperare a pieno il paziente: l’aspetto olistico.

Negli anni ha ricercato la fusione del mondo fisioterapico con quello olistico per creare il giusto connubio che possa portare il paziente alla risoluzione del problema, un percorso circolare che vada dal curare, all’aver cura.

Ha completato così la sua formazione Reiki con tutti e tre i livelli presso l’università popolare olistica Unipopoli e integrato in contemporanea con la formazione del Kochi metod portando a termine i quattro livelli.

Circa due anni ha aperto il suo primo studio fisioterapico a Pescia Romana, il Kansha Shite,(il nome è il terzo principio Reiki che che significa essere grati) in cui propone tutta una molteplicità di trattamenti in cui la parte fisioterapica si fonde con la parte olistica, il tutto coadiuvato anche dalla presenza di una terapista olistica all’interno dello studio.

Ora dopo questi meravigliosi anni di successi professionali il Dott. Nazzareno Bartolaccini vuole premiare e ringraziare i suoi affezionati pazienti con un grande evento subito dopo Sanremo e con una grande novità. Proporra infatti presso la sua struttura un servizio dedicato al totale benessere, dedicato alla salute e al relax dei suoi ospiti, realizzando presso il suo centro una grotta di sale e ambientazioni al sale che doneranno atmosfere da sogno e di puro benessere a tutti i suoi prossimi avventori in un dream infinito.

Lo scorso anno l’incontro con il maestro Stefano Serra e con il Dream Massage (di cui segue e completa 4 corsi di formazione altamente professionale) cambia ancora la sua vita.

L’aggiunta di questa disciplina rende il suo lavoro ancora più mirato e specifico perché oltre ad essere un massaggio completo sulla sfera del benessere, è eccezionale anche a livello curativo e aiuta nella preparazione di molti trattamenti fisioterapici.

Nel 2022 viene selezionato per il master “massaggiatore professionista dello spettacolo”, e rappresenterà a Sanremo 2023 il meglio del benessere nazionale e internazionale, inquanto uno dei 15 migliori massaggiatori del Dream team del Maestro Serra, selezioanti tra migliaia di candidati per occuparsi del benessere degli artisti e addetti ai lavori del Festival di Sanremo nella settimana più importante dell’anno per lo spettacolo italiano: quella festivaliera.

Il Grand hotel Des Anglais e il Dream Massage (per 8 anni il massaggio ufficiale dell’ospitalità del Festival) si sono infatti uniti in una sinergia magica che ha dato vita alla prima luxury spa sanremese e di tutta la costa Azzurra: la Somnia Aura spa.

Un vero sogno che fonde il passato e il futuro del mondo del benessere in una spa moderna ispirata all’antica Roma, capitanata dallo spa manager dei vip e icona del benessere internazionale il Maestro Stefano Serra.

Un sogno per tanti vip del Festival, ma un sogno anche per tutti gli amanti di Sanremo e della costa ligure.

Il dottor Bartolaccini vivrà cosi a breve un’esperienza incredibile al contatto con i grandi nomi dello spettacolo italiano, per lui questa non è però una novità, inquanto è già abituato a lavorare con artisti di spessore presso il suo centro il Kansha Shite che è frequentato da personaggi noti, che hanno trovato in lui un punto di riferimento per il benessere fisico e psichico.