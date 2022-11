Il festival di di Sanremo 2023 inizia da Napoli con il Dream Massage®.

Il Dream Massage® ha aperto ufficialmente i lavori per la nuova edizione del master massaggiatore dello spettacolo e grandi eventi. Archiviata una difficile e sottotono edizione del 2022 a causa della pandemia, per il 2023 ha voluto superare ogni più rosea immaginazione selezionando i migliori docenti, partner e allievi.

Un cast stellare.

Per molti questo master rappresenta l’evento formativo più importante degli ultimi 50 anni nel settore wellness e benessere.

A scendere in campo 18 docenti, nomi altisonanti della medicina e del mondo universitario sotto l’attenta supervisione mdel capitano del mondo Dream lo spa manager Stefano Serra.

La Dottoressa Adele Sparavigna icona della dermatologia al 4 anno a Sanremo ricercatrice scientifica e specialista in medicina estetica, il Dott Umberto De Rosa chirurgo vascolare, medico estetico in forza presso Villa dei fiori ad Acerra. Il Dott Mario Basile da Roma dentista, chirurgo estetico, ortodontista e la docente universitaria e psicologa la Dottoressa Mariella di Vicino.

Ma le vere stelle non tanto del festival dei sogni ma del carosello delle emozioni e della bellezza sono la famosa e bellissima attrice, modella, conduttrice Antonella Salvucci già madrina di Sanremo 2022 e l’intramontabile e bellissima miss Italia Nadia Bengala attrice e conduttrice Rai, che taglierà il nastro alla spa dei sogni a Sanremo 2023.

A rappresentare l’universo maschile dello spettacolo: la leggenda del cinema cult in Italia Enio Drovandi protagonista di film come Sapore di mare, Rimini Rimini, I ragazzi della 3 C, etc…

Tanti i docenti in prima linea in primis la spa manager Rosa Frezza, direttrice tecnica del Dream Massage®, la maestra Claudia Musaj con le sue nuove metodologie sulla rimodellamento estetica che ormai spopola in Svizzera, e dalla lontana Irlanda la Dottoressa Serena Anzilotti specialista nella Salute Olistica Femminile, che partendo dalla sua grande conoscenza della medicina Cinese è riuscita a portare nuove tematiche rivolte al universo femminile.

Ma le vere grandi novità di questo master sono due partner di grande spessore e professionalità.

Iso italia Group capitanata dal Dott Joseph Antony Miceli, uomo di grande carisma e spessore umano oltre che impreditore d’esperienza. La Iso italia Group è una azienda del benessere all’ avanguardia con sedi in tutto il mondo, pronta ad essere di supporto a tanti giovani impreditori del settore.

Federspa una federazione nata da poco ma che fa già tantoparlare di sé per i grandi progetti a favore delle spa più prestigiose in Italia e in Europa e degli operatori del settore presieduta dal Dott. Bruno Lanfranco.

Tra i docenti la Dottoressa Daniela Serra, già dirigente in Coca Cola (tra le più giovani in Italia) esperta di Marketing, comunicazione e grandi eventi nazionali e internazionali, tra cui il Giffoni film festival.

Altra importante presenza il responsabile dei social e del marketing il Dott Gianluca Propoli, Responsabile commerciale e marketing di grandi aziende del settore turistico italiano.

Riconfermata nel suo ruolo anche la Dottoressa Veronica Caprio, ufficio stampa storico del Dream Massage® e dell’area benessere di Sanremo.

Intervenuto anche il leggendario Italo Palmieri, direttore sportivo, opinionista tv ma anche a capo del Dama club art style, la vera tendenza dei nuovi stili di acconciature maschili e femminile.

Quest’anno il master strizza l’occhio anche al sociale protagonista a Napoli come a Sanremo l’associazione Jonathan a favore dei minori a rischio presieduta dalla Dottoressa Silvia Ricciardi e Vincenzo Morgera Jhonatan.

Presenti al master vere e grandi promesse non solo nel campo dei massaggi ma anche della medicina: la laureanda Fabrizia Moschetti docente per diversi stage e master in tutta Italia sul tema ansia e stress prima di una competizione. Fabrizia seguirà i partecipanti anche durante la kermesse canora a Sanremo.

E il caso di dire che sarà proprio un festival dei Sogni magico ecco perché non poteva mancare il Presidente di Asi spettacolo Francesco Leardini, le sue performance e le sue scuole di magia stanno spopolando non solo a Roma ma in tutta Italia.

L’appuntamento come sempre e a Sanremo al grand Hotel Des Anglais, diretto magistralmente dal Dott. Paolo Madonia, nella Somnia aurea spa ispirata al mondo dei sogni.

Il capitano, il Prof. Stefano Serra promette una Sanremo da Dream come ogni anno, in compagnia di due grandi amici Iso italia Group e Federspa e promette che quanto prima uscira questo l suo libro 88 milioni di sogni…. By Dream Massage ®, una storia una favola, un manuale. Per esere massggiatori e sognatori.

Un ringraziamento va sicuramante all’impeccabile ospitalità del S. Francesco al Monte dove è stato appunto inaugurata questa edizione del master e al videomaker ufficiale del Dream Massage® Alessandro Paterni, ma più di tutti a i 15 veri grandi protagonisti.

Paolo Manna e Simona Puttolu (i tutor) e Susanna Petruzzella, Francesco Filomeno, Rosy Severo, Sonia Campaniello, Fabio Cecchi, Oleksandra Hryhorenko, Nazzareno Bartolaccini, Giulia Toccoli, Katiuscia Faverio, Barbara Maio, Maria Cortese, Sonia Avolio e Claudia Sassone.