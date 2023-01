In arrivo a Sanremo la comasca Katiuscia Faverio.

Katiuscia Faverio è un’operatrice del benessere di Fino Mornasco in provincia di Como che, alla soglia dei cinquant’anni, si sta preparando a vivere una nuova fantastica esperienza alla corte del Dream Massage durante il Festival dei Sogni di Sanremo.

Chi ha conosciuto Katiuscia da bambina la ricorda gioiosa e socievole, con le manine sempre pronte ad intervenire su una parte dolorante del corpo delle persone a cui voleva bene. Immaginabile che, a fianco ad una carriera come danzatrice ed insegnante di danza, decidesse di approcciarsi al mondo del benessere e dei trattamenti olistici.

Nel 2000 inizia un percorso di Biodanza SRTA, attività che da allora diventa parte integrante nella sua vita. L’anno seguente intraprende il corso di formazione base e avanzato di SHIATZU ZEN-DO presso il monastero Zen il Cerchio di Milano.

Nel 2004, presso l’ Istituto Riza di medicina psicosomatica scuola di Naturopatia di Milano consegue l’attestato in “AYURVEDA E MASSAGGIO AYURVEDICO”, corso condotto dal Dott. Romeo Compostella.

Nei due anni successivi consegue gli attestati di primo e secondo livello Reiki Usui Tradizionale giapponese con A.I.R.E.

Nel 2014 si titola come Operatrice di Biodanza alla SCUOLATORO MILANO della quale è tutor e Specialista in Biodanza per bambini e adolescenti. Da qui molti progetti di laboratori in diverse Scuole dell’Infanzia e di Primo Grado delle provincie di Milano, Monza Brianza e Como, che conduce tuttora.

Attualmente è in formazione in Biodanza Clinica per poter proporre progetti di laboratori alle comunità riabilitative in diversi ambiti.

Per parecchi anni ha gestito un centro olistico integrato insieme alla sorella Naturopata e ha prestato servizio in alcuni centri nel comasco e all’estero.

Nel 2019 continua il suo percorso con il Centro Studi di Perugia e riceve l’attestato in “RIFLESSOLOGIA PLANTARE INTEGRATA” con la conduzione del Maestro Naturopata Luigi Dragonetti.

Lo scorso anno partecipa al corso di Massaggio Rimodellante Metodo Musaj e lavora per un periodo presso il prestigioso Centro Benessere Musaj a Lugano. Tramite Claudia Musaj incontra il Maestro Stefano Serra, spa manager internazionale e ideatore del metodo Dream Massage, consegue così l’attestato in Dream Massage advanced e viene selezionata, con sua grande gioia, per far parte del Master Massaggiatore Professionista dello Spettacolo e dei Grandi Eventi edizione Sanremo 2023. Ora è pronta a vivere questa esperienza sanremese, nella veste di una dei 15 professionisti scelti dal Maestro Stefano Serra per donare benessere agli artisti e addetti ai lavori del Festival di Sanremo nella spa più prestigiosa d’Italia: la Somnia Aura Spa del Hotel Des Anglais durante la settimana più importante dell’anno, quella del festival di Sanremo.



Advertisements