In Campania i bambini non hanno diritto all’assistenza medica territoriale, la denuncia di Medici senza Carriere.

da Medici senza Carriere riceviamo e pubblichiamo

Nel giorno della Liberazione d’Italia 2023 i giovani Pediatri inaugurano la battaglia per liberare le carenze della Pediatria del territorio.

Sull’iniziativa già intrapresa precedentemente da Medici Senza Carriere per la Medicina Generale anche i Pediatri specialisti e specializzandi che ambiscono a prestare la propria opera presso il territorio sono disposti ad arrivare agli organi giuridici della Procura per far sì che vengano rispettati i termini dell’Accordo Collettivo Nazionale.

Regione Campania ancora una volta non ne rispetta i termini.

Il territorio collassa ma Regione Campania temporeggia. “Per quale motivo le carenze di AP e CA vengono pubblicate ma non quelle della Pediatria?“ è questa la domanda che si pongono i giovani Pediatri.

Vogliamo risposte subito! L’assistenza pediatrica della nostra regione non può attendere oltre.

Sono i nostri piccoli pazienti che ce lo chiedono.

Dr. Antimo De Martino

Pediatra