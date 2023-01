La casertana Sara Palazzo entra nel Dream Team del festival dei Sogni di Sanremo.

La casertana Sara Palazzo è una degli operatori di benessere selezionati per il Festival dei Sogni di Sanremo dal Maestro Stefano Serra.



Sara, classe 99 è nata a Sessa Aurunca e vive nel piccolo comune di Falciano del Massico a pochi chilometri da Mondragone in provincia di Caserta, un paese con poco più di 3000 residenti.



Ora una delle sue abitanti sarà nel Dream Team del festival dei Sogni di Sanremo.



Qui il Grand hotel Des Anglais e il Dream Massage (per 8 anni il massaggio ufficiale dell’ospitalità del Festival) si sono uniti per dare vita alla prima luxury spa sanremese e di tutta la costa Azzurra, meta negli ultimi anni del Festival di molteplici artisti in gara e personaggi dello spettacolo, che nella settimana festivaliera frequentano la città dei fiori.

Sara nonostante la sua giovane età è un’operatrice altamente specializzata, con 7 anni di gavetta e una formazione medica.



Ha frequentato, infatti, anche il Campus Biomedico di Roma ottenendo la qualifica di beauty recovery therapist.



Nel 2022 è stata selezionata dal maestro Stefano Serra, spa manager internazionale e ideatore del metodo dream massage, tra migliaia di massaggiatori d’Italia per partecipare al master “massaggiatore professionista dello spettacolo” targato Dream Massage edizione Sanremo 2023.



Ora a pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo, sarà una dei 15 operatori di benessere scelti dal maestro Serra ad occuparsi del benessere degli artisti e addetti ai lavori del Festival di Sanremo nella spa più prestigiosa del nord Italia: la Somnia Aura Spa.



Per la giovane Sara questa sarà una importantissima esperienza professionale e di vita che potrà affrontare con tutto l’entusiasmo e la competenza che la contraddistinguono, mettendo le basi per un futuro luminoso.



Infatti subito dopo Sanremo Sara aprirà un suo centro benessere dove potrà mettere al servizio dei suoi clienti tutte le competenze e i trattamenti acquisiti in questi anni di attività, nonché far provare ai propri clienti il massaggio Dream Massage, il massaggio dei Vip.