La MiniMal Accademy porta in tour il metodo Musaj, 9 e 10 ottobre al Millennium Gold Hotel.

Grande successo per il corso di formazione Body Massage a cura della Maestra Claudia Musaj promosso dalla MiniMal Accademy che si è tenuto lo scorso lunedì presso la meravigliosa struttura Hotel Horizon Wellness & Spa Resort a Varese.

La MiniMal Accademy è una solida realtà nel settore beauty, da anni opera portando avanti la sua mission: “la bellezza è per tutti”, aiutando la sua clientela nella ricerca del proprio benessere e quindi della felicità.

In questo percorso si inseriscono i corsi di formazione di Body Massage che da settimane stanno ottenendo ottimi risultati, formando sempre più operatori/operatrici e rendendo così il metodo Musaj disponibile ad una sempre più vasta clientela.

La maestra Musaj è ormai un volto noto del settore benessere, da anni opera nelle più prestigiose strutture italiane e svizzere, dove è considerata la regina del body Massage, il rivoluzionario protocollo di lavoro creato dalla master Claudia Musaj, fondatrice del metodo Musaj.

Il Corso TEORICO E PRATICO Body Massage Remodelling è stato creato per fornire una formazione specifica nel Massaggio Modellante Professionale.

Attraverso l’utilizzo dei principi attivi di MiniMal Trilogy Body, in combinazione a innovative manovre manuali è possibile agire a livello cutaneo e sottocutaneo, ottenendo risultati efficaci per contrastare ed eliminare i più comuni inestetismi, come cellulite e ritenzione idrica.

Ora dopo, il successo del corso tenutosi in Lombardia, la maestra Musaj e la MiniMal Accademy sono già in preparazione della prossima data a Napoli: il 9 e 10 ottobre presso la splendida location del MILLENIUM GOLD HOTEL****di Napoli (Via Comandante Umberto Maddalena, 192).

Dopo il tutto esaurito della data di settembre, era d’obbligo un ritorno nella città partenopea. Il metodo Musaj è ormai divenuto un fiore all’occhiello del settore, e clienti ed operatori di tutta Europa richiedono questo trattamento.

La collaborazione tra MiniMal Accademy e la Maestra Musaj però non finisce qui. E’ già pronta una nuova data il 24 ottobre a Varese, la città lombarda divenuta ormai la roccaforte del metodo Musaj.

Emanuela Pozzi titolare della Minimal Accademy ha dichiarato: “da sempre credo che la bellazza sia un dono che va condiviso, ed è per questo che ho fortemente voluto introdurre i corsi di formazione con il metodo Musaj con tappe in tutta Italia. La bellezza deve poter arrivare ovunque, senza limiti, dopotutto anche Dostoevskij diceva che La bellezza salverà il mondo”.

Molti sono i progetti che verranno portati avanti da questa partnership di successo, e per restare sempre aggiornati sui corsi di formazione o le novità di prodotti della MiniMal Accademy è possibile visitare il sito www.minimalgroup.it o la pagina facebook MiniMal Cosmetici & Technology.