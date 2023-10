La più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno, arriva Race for the Cure, presentazione venerdì 6 a Palazzo San Giacomo

Venerdì 6 ottobre 2023, alle ore 11.00 si terrà al Comune di Napoli – Palazzo San Giacomo (Sala Pignatiello) la conferenza stampa di presentazione della 7^ edizione della RACE FOR THE CURE di Napoli e del programma delle iniziative 2023 del Comitato Regionale Campania della Komen Italia (Caserta, Salerno, Mercogliano e Capua).

Ospite d’eccezione sarà Marisa Laurito, testimonial Komen Italia 2023.

Alla presentazione interverranno:

Maria Grazia Falciatore, Capo di Gabinetto del Comune di Napoli

Emanuela Ferrante, Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli

Riccardo Imperiali di Francavilla, Presidente Comitato Regionale Campania della Komen Italia

Daniela Terribile, Presidente Komen Italia

Ciro Verdoliva, Direttore Generale Asl Na1

Marcella Montemarano, Responsabile Centro Screening senologico I e II livello Asl Na1 Ospedale SS. Annunziata

Dopo le tappe di Roma, Bari, Brescia, Bologna e Matera arriva a Napoli l’appuntamento con la Race for the Cure che si terrà domenica 15 ottobre, la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno (per partecipare alla Race è possibile iscriversi su http://www.raceforthecure.it).

Nel corso della conferenza stampa saranno illustrate le modalità di partecipazione al programma e alla Race di Napoli, sarà presentato il calendario delle iniziative in Campania con la Carovana della Prevenzione e saranno svelati i “Capitani famosi” che affiancano il Comitato Regionale Campania Komen Italia.

Evento simbolo della Komen Italia, Associazione di Promozione Sociale, la Race si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio e la partecipazione di Istituzioni, musei e numerose associazioni che sostengono le iniziative per celebrare le Donne in Rosa, donne che stanno affrontando o hanno affrontato il tumore del seno.

È necessario dare conferma di partecipazione scrivendo a:

alessandra.cusani@gmail.com | giulianacalomino.gc@gmail.com