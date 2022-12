La regina del massaggio rimodellante Claudia Musaj torna a Sanremo.

Tra poco meno di due mesi, si aprirà la 73^ edizione del festival di Sanremo, e come sempre da ormai 10 anni il benessere sarà protagonista indiscusso grazie al Dream Massage(®). Quest’anno ci sara una grande novità: il ritorno della Maestra Claudia Musaj come docente dell’area Dream creata e curata dal Maestro Stefano Serra.

La maestra Musaj è ormai un volto noto del settore benessere, da anni opera nelle più prestigiose strutture italiane e svizzere, dove è considerata la regina del massaggio rimodellante, il rivoluzionario protocollo di lavoro da lei creato.

La maestra Musaj conosce bene Sanremo, inquanto è già stata tra gli operatori specializzati selezionati per donare benessere agli artisti e addetti ai lavori del festival nel 2020 e nel 2022. Ora è pronta a tornare nella città dei fiori per la terza volta nell’edizione 2023, ma con una veste nuova, non più operatrice di benessere ma docente.

Ormai la Musaj è diventata una docente di fama mondiale per il settore benessere e bellezza, il suo metodo rimodellante è uno dei più richiesti in Europa.

Lei è l’esempio lampante di come impegno e sacrificio, studio e dedizione possano far raggiungere grandi risultati. E’ passata in pochi anni ad essere da dreammina (operatrice del Dream Massage(®)) a maestra internazionale richiesta nei più prestigiosi centri europei.

Nella settimana festivaliera terrà dei corsi di formazione del suo metodo Metodo Musaj.

Albanese di nascita, ma italiana d’adozione. Vive nin Italia dal 1998 dove è approdata via mare alla ricerca di un futuro migliore per lei e la sua famiglia.

Briosa, energica è piena di voglia di mettersi costantemente alla prova, ha continuato a studiare, non si è mai fermata, frequentando diversi corsi di formazione professionale con i migliori maestri del settore e conseguendo con il maestro Stefano Serra il master “Massaggiatore professionista dello spettacolo e dei grandi eventi”.

Nel maggio 2019 ha aperto un piccolo studio olistico, Benessere Musaj, un gioiellino nella cittadina di Varese.

Nel 2020 entra nello staff dell’area benessere di Casa Sanremo a cura del Maestro Serra, e poco dopo in piena pandemia inaugura il suo secondo centro benessere in Svizzera nella splendida e prestigiosa città di Lugano (attualmente potete trovarla presso il centro sito in via Pietro Capelli 10).

A distanza di due anni il salone svizzero è cresciuto con forza diventando un punto di riferimento per la città e un modello da seguire per i professionisti del settore.

Nei prossimi mesi nel futuro di Claudia oltre Sanremo, c’è l’apertura di una scuola di formazione nella sua Albania e la prossima apertura di un nuovo salone a Zurigo.

La maestra Musaj ama stupire quindi non ci resta che aspettare il 2023 per scoprire nel dettaglio tutti i suoi meravigliosi progetti.