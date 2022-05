La riorganizzazione dell’assistenza sanitaria e socio sanitaria in Campania, venerdì 13 a Sant’Anna dei Lombardi a cura di Confcooperative Sanità.

Confcooperative Sanità Campania, la Federazione che aggrega cooperative socio-sanitarie, cooperative di farmacisti e cooperative mediche all’interno di Confcooperative Campania, celebra il prossimo venerdì 13 maggio 2022 ore 15.00 la sua Assemblea per il rinnovo degli Organi. L’Assemblea si svolgerà presso la Sala Vasari della Chiesa di S. Anna dei Lombardi, Piazza Monteoliveto, Napoli.

Momento centrale dell’Assemblea sarà la Tavola rotonda “La riorganizzazione dell’assistenza sanitaria e socio sanitaria in Campania tra domiciliarità, residenzialità e procedure di accreditamento alla luce dei recenti cambiamenti normativi” alla quale interverranno: On. Alaia Vincenzo, presidente della Commissione Consiliare Sanità Regione Campania, On. Francesco Picarone, presidente della Commissione Consiliare Bilancio Regione Campania, Raffaele Sellitto, vicepresidente Confcooperative Sanità Campania e Giuseppe Milanese, presidente Confcooperative Sanità Nazionale.

Aprirà i lavori Antonio Borea, presidente Confcooperative Campania.

Oggetto del dibattito sarà una riflessione sulla necessità di costruire insieme una nuova visione dell’assistenza sanitaria e socio sanitaria, incardinata in una concezione di welfare capace, che tenga insieme le nuove spinte sul fronte della domiciliarità e guardi alla residenzialità come estrema ratio. Inoltre sarà peculiare fare una riflessione sulle nuove strutture territoriali (Case della Comunità e Ospedali di Comunità) e sulle scelte messe in campo per la loro gestione. Obiettivo utile, per tutti, puntare su accreditamento dei gestori dei servizi sanitari e socio sanitari e su un sistema di stretta collaborazione tra pubblico e privato.