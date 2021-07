La storica scuola di Yoga integrale di Napoli lancia una raccolta fondi per sostenere i progetti sociali gratuiti aperti a tutti. Raccolti oltre 3 mila euro.

La scuola integrale di Yoga dello Shri Vaishnava Ashrama di Napoli, rappresenta un punto di riferimento e di aggregazione per tutti coloro che praticano Yoga. Attiva dal 1986, è conosciuta anche per i numerosi progetti gratuiti realizzati nella città partenopea e in Italia, sempre aperti a tutti.

Ora la scuola, dopo la chiusura forzata a causa della pandemia, chiede aiuto e apre una raccolta fondi per lo Yoga sociale su GoFundMe. “In questo momento storico, ci troviamo costretti a fare un appello affinché, con il sostegno economico necessario, sia possibile poter continuare a proporre ed offrire la possibilità di beneficiare dello Yoga Integrale e tutti i progetti gratuiti in programma” scrivono sulla piattaforma i promotori della campagna.

Al momento la raccolta fondi è stata condivisa quasi mille volte sui social media e sono stati donati oltre 3 mila euro.

La campagna è raggiungibile al link

https://it.gf.me/v/c/4srp/yoga-sociale-yoga-di-partenope