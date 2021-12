Lavdije Claudia Musaj: da Varese a Sanremo passando per Lugano

Si è tenuto lo scorso fine settimana a Fiuggi un importante evento formativo targato Dream Massage® finalizzato alla preparazione dello staff per la prossima edizione di Sanremo 2022.

Il corso diretto dal Maestro Stefano Serra, spa manager di fama internazionale, fa parte del percorso formativo del master “Massaggiatore professionista dello spettacolo e dei grandi eventi”.

Una due giorni ricca di emozioni e caratterizzata dalla presenza di docenti di alta formazione.

Così i migliori 12 professionisti del settore benessere sono stati selezionati e preparati per affrontare la prossima avventura sanremese presso il Grand hotel Des Anglais nella luxury spa Somnia Aurea Spa. Una spa da sogno dove artisti, giornalisti e personaggi dello spettacolo possono trovare momenti di relax nelle sapienti mani dei dreammini prescelti (ndr operatori del Dream Massage®),

Nella squadra selezionata dal Maestro Serra, spicca il nome di Lavdije Claudia Musaj, operatrice olistica di grande esperienza, che già nel 2020 fu selezionata tra migliaia in Italia per l’area Dream della grande Kermesse Sanremese.

Albanese di nascita, ma italiana d’adozione. Vive nel bel paese dal 1998 dove è approdata via mare, come tanti purtroppo, alla ricerca di un futuro migliore.

Claudia (come si fa chiamare ndr) in questi anni in Italia ha lavorato sodo e si è dedicata allo studio prima in Sicilia dove si è formata per diventare operatrice olistica presso l’accademia messinese ADAP e poi a Varese dove si è trasferita nel 2013.

Briosa, energica è piena di voglia di mettersi costantemente alla prova, ha continuato a studiare, non si è mai fermata, frequentando corsi di formazione professionale con i migliori maestri del settore prima con Antonio Cerrone e poi con Stefano Serra.

Nel maggio 2019 ha aperto un piccolo studio olistico, Benessere Musaj, un gioiellino nella cittadina di Varese.

Nel 2020 entra nello staff dell’area benessere di Casa Sanremo a cura del Maestro Serra, e poco dopo in piena pandemia inaugura il suo secondo centro benessere. Questa volta però, non più in Italia, ma in Svizzera nella splendida e prestigiosa città di Lugano (in Via Castagnola 21).

A distanza di poco meno di due anni il salone svizzero è cresciuto con forza diventando un punto di riferimento per la città e un modello da seguire per i professionisti del settore.

Claudia ha di recente terminato un corso di aggiornamento sull’anatomia con Leonardo D’Onofrio per i trattamenti rimodellanti (uno dei punti di forza dei servizi del centro benessere di Lugano) e il master “Massaggiatore professionista dello spettacolo e dei grandi eventi”, ed ora è pronta per vivere nuovamente questa esperienza sanremese.

Nei prossimi mesi nel futuro di Claudia c’è il ritorno a Sanremo nel Dream team e l’apertura di una piccola scuola di formazione a Varese..

Ora Claudia è pronta per questa seconda esperienza da Varese a Sanremo passando per Lugano, perché i suoi sogni sono troppo grandi per essere arginati.

Non ci resta che seguirla in questa nuova avventura nella città di fiori per vedere cosa le riserva il futuro.