Lions Day 2023, sabato 22 e domenica 23 screening gratuiti a Piazza del Plebiscito.

Lions Day 2023 si svolgerà in Piazza Plebiscito nei giorni 22 e 23 aprile. Un evento, patrocinato dal Comune di Napoli, durante il quale verranno effettuati screening gratuiti della vista, prevenzione diabetologica e nutrizionale, visite odontoiatriche e cardiologiche. Per i bambini sarà messo a disposizione un parco giochi gonfiabile.

“È un importante appuntamento pronto ad offrire ai cittadini una serie di screening gratuiti tutti legati alle principali attività benefiche portate avanti negli anni dai Lions Club, ed è reso possibile anche grazie alla generosa disponibilità di numerosi operatori e professionisti – dichiara l’assessore alla Salute Vincenzo Santagada – Le malattie non si possono soltanto scongiurare ma è necessario educare alla prevenzione e fornire gli strumenti giusti alla comunità e soprattutto ai meno abbienti affinché se ne possa contrastare la diffusione e l’aggravamento”.

La manifestazione si svolgerà unitamente all’iniziativa Walk of Life 2023 della Fondazione Telethon, gara agonistica e passeggiata per la ricerca sulle malattie genetiche rare.

Una due giorni dedicata alla prevenzione gratuita e ricca di attività, quella in programma a Napoli, sabato 22 (dalle ore 10 alle ore 18) e domenica 23 aprile (dalle ore 10 alle ore 14). Una due giorni promossa da i Lions di Napoli, che, guidati dal Governatore Franco Scarpino, tornano in piazza per la terza volta, a conclusione dell’appuntamento annuale dei Lions nel mondo, per celebrare le attività di servizio a favore della comunità.

Con inizio alle ore 10, Piazza del Plebiscito, ospiterà quattro camper della salute, dove verranno effettuati, nel pieno rispetto delle normative vigenti, screening gratuiti e senza prenotazione della vista, prevenzione diabetologica e nutrizionale, visite odontoiatriche e cardiologiche, il tutto promosso in collaborazione con il Presidente CAO Commissione Albo Odontoiatri Provincia Napoli Sandra Frojo, l’associazione Humanitas di Roberto Schiavone, il Centro Sportivo Italiano di Napoli guidato dal presidente Salvatore Maturo, il Centro Audioprotesico l’Acustica e con il patrocinio del Comune di Napoli.

L’evento gode della partnership speciale della Fondazione Telethon, grazie al referente campano Francesco Lettieri e si svolgerà unitamente all’iniziativa Walk of Life 2023 gara agonistica e passeggiata per la ricerca sulle malattie genetiche rare .

Prevista inoltre un’area giochi per l’intrattenimento di tutti i bambini curata da Angelo Iannelli, ed ancora la presenza del gruppo di ballo popolare Calliope e di Pulcinella.