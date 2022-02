Love & Spa a Napoli. Il San Valentino di Beauty Queen.

Il giorno più romantico dell’anno è alle porte e cosa c’è di più piacevole che condividere del tempo insieme per coccolarsi e rigenerarsi in una raffinata urban Spa?

A Napoli Beauty Queen ha ideato per il 14 Febbraio diverse proposte per le coppie che desiderano dedicarsi tempo e benessere: dal percorso Spa solo per due, lontano dal caos e dalla routine quotidiana, al romantico massaggio di coppia.

Per tutti gli innamorati la proposta Speciale coccola di San Valentino è un trattamento di coppia, della durata di due ore, un viaggio sensoriale di totale benessere per mente e corpo. Una pausa per evadere dalla quotidianità insieme al partner in una cornice riservata ed elegante. Il rituale prevede Lissaggio viso e corpo agli Oligoelementi vitali del Sale Termale di Salsomaggiore e il percorso omaggio all’interno della private spa che comprende sauna, bagno turco, vasca idromassaggio, grotta del ghiaccio e docce emozionali. Il costo del pacchetto è di 240,00 euro con in omaggio il percorso Spa privato.

Love Escape prevede per 2 ore l’intera Spa dedicata alla coppia che potrà godere in esclusiva il calore secco della Sauna, i vapori rigeneranti del Bagno turco, la Grotta del ghiaccio e il piacere delle docce emozionali e della vasca idromassaggio con lama cervicale. Il pacchetto prevede inoltre un massaggio di coppia da 50 minuti e si conclude con una tisana rilassante. Il prezzo speciale per il giorno dedicato all’amore è di 130,00 euro piuttosto che 190,00.

Per un momento romantico che coinvolga tutti i sensi l’Honey Massage è il rituale pensato per regalare alla coppia una coccola dolce e suadente: un avvolgente massaggio di coppia al costo di 99,00 Euro, dalla durata di 50 minuti. Il miele è un toccasana naturale che dona alla pelle morbidezza e luminosità inebriando i sensi piacevolmente.

Beauty Queen è anche un’ottima idea regalo per San Valentino: si può scegliere tra 3 preziose Gift card – Gold, Silver e Pink – e regalare all’amata o all’amato un autentico passe-partout per vivere rituali di bellezza e benessere durante tutto l’anno. La scelta dei trattamenti è ampia e spazia dall’estetica di base a esperienze olistiche, dai percorsi Spa ai protocolli di estetica avanzata, nonché i programmi di Epilcera che trasforma la semplice epilazione in un magico e rilassante rituale di bellezza.

Beauty Queen dal 2012 è cultura del benessere. Con due sedi a Napoli, al Vomero in via Bernini, e a Chiaia in piazza dei Martiri, si distingue per un’offerta esclusiva che coniuga beauty tecnology, ricerca e cosmetica neurosensoriale, proponendo trattamenti all’avanguardia e un metodo innovativo, forte di una equipe altamente specializzata, di macchine di ultima generazione e di partner qualificati come Epilcera, Rhea, Guinot, Made in Estetica.

Beauty Queen Vomero è un centro polifunzionale di 600 mq dove trovano spazio un’area benessere e Spa, spazio per allenamento personalizzato e guidato, postazioni nails e cabine per trattamenti viso e corpo.

Beauty Queen Chiaia è la Beauty clinic boutique al primo piano dell’elegante Palazzo Partanna di Chiaia: uno spazio di 200mq con 5 cabine-suite e un panoramica lounge con angolo tisaneria.

Beauty Queen Vomero Via G.L. Bernini 68 | T. 081 5581970 – 331 789 7990

Beauty Queen Chiaia Piazza dei Martiri 58 | T. 081 3935585 – 331 784 2204

www.beautyqueenspa.it | info@beautyqueenspa.it