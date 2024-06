Magnesio: il minerale alleato del benessere, scopri perché è importante assumerlo

Il ritmo frenetico degli ultimi anni ci sottopone ogni giorno a stress continui, che possono influenzare negativamente il nostro benessere psicofisico. Con l’arrivo della stagione estiva e del caldo afoso, poi, tutto sembra accentuarsi. Tuttavia, sentirsi stanchi e irritabili o avere difficoltà di concentrazione potrebbe rappresentare anche una carenza nutritiva, che molto spesso si traduce in una carenza di magnesio, ossia un minerale fondamentale per il nostro organismo.

In questo articolo, scopriremo perché il magnesio è così importante e come va assunto per ritrovare il giusto equilibrio e vivere una vita più sana e appagante.

Cos’è il magnesio e perché è importante?

Il magnesio è un minerale presente sia in natura sia in alcuni alimenti. Si tratta di un componente molto diffuso negli organismi, non a caso è uno degli elementi più presenti nel corpo umano; proprio per questo motivo, è essenziale per il corretto funzionamento dei processi cellulari, partecipando alla sintesi di oltre 300 enzimi nel nostro corpo. Data la sua presenza così significativa nel nostro organismo, il magnesio è coinvolto in alcuni processi importanti come la produzione di energia, la contrazione muscolare, la funzione nervosa, la regolazione della pressione sanguigna e la salute delle ossa.

Il corpo umano contiene tra i 22 e i 26 grammi di magnesio, di cui circa il 60% è immagazzinato nello scheletro, nelle cellule e nei muscoli. Poiché l’organismo non è in grado di sintetizzare il magnesio da solo, è necessario assumerlo attraverso la dieta o con il supporto di integratori.

Quello che non sapevi sul magnesio: tutti i benefici

Grazie alle sue caratteristiche chimiche e alle proprietà che ne derivano, il magnesio costituisce un importante alleato per contrastare alcuni disturbi fisici, tra cui dolori muscolari e cervicali, crampi muscolari, dolori mestruali, sensazione di stanchezza e affaticamento. Se assunto nelle quantità necessarie al proprio fabbisogno giornaliero, quindi, questo minerale può apportare numerosi benefici alla nostra salute fisica e mentale.

Tra i benefici di tipo fisico si ricordano i seguenti:

funzione muscolare: il magnesio è essenziale per la contrazione e il rilassamento muscolare, contribuendo a migliorare le prestazioni sportive e a ridurre i crampi muscolari;

il magnesio è essenziale per la contrazione e il rilassamento muscolare, contribuendo a migliorare le prestazioni sportive e a ridurre i crampi muscolari; salute delle ossa e dei denti: il magnesio aiuta a fissare il calcio nelle ossa, favorendo la densità ossea e prevenendo l’osteoporosi. È importante anche per la salute dei denti;

il magnesio aiuta a fissare il calcio nelle ossa, favorendo la densità ossea e prevenendo l’osteoporosi. È importante anche per la salute dei denti; sistema cardiovascolare e pressione sanguigna: il magnesio aiuta a regolare la pressione sanguigna e a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari;

il magnesio aiuta a regolare la pressione sanguigna e a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari; funzione intestinale: il magnesio favorisce la motilità intestinale e aiuta a prevenire la stitichezza;

il magnesio favorisce la motilità intestinale e aiuta a prevenire la stitichezza; sonno e gestione dello stress: il magnesio aiuta a rilassare il corpo e la mente, favorendo un sonno ristoratore e riducendo i livelli di stress.

Invece, per quanto riguarda il benessere mentale, il magnesio può rivelarsi utile su diversi fronti:

riduzione di stress, ansia e irritabilità: il magnesio ha un effetto calmante sul sistema nervoso, aiutando a ridurre lo stress, l’ansia e l’irritabilità;

il magnesio ha un effetto calmante sul sistema nervoso, aiutando a ridurre lo stress, l’ansia e l’irritabilità; miglioramento del tono dell’umore e contrasto alla depressione: il magnesio gioca un ruolo importante nella regolazione dell’umore e può aiutare a contrastare i sintomi della depressione;

il magnesio gioca un ruolo importante nella regolazione dell’umore e può aiutare a contrastare i sintomi della depressione; funzione cognitiva e memoria: il magnesio contribuisce a migliorare la concentrazione e la capacità di apprendimento.

Cosa fare per assumere il magnesio correttamente

Per assumere la giusta quantità di magnesio, che varia a seconda delle singole persone, è necessario prestare attenzione al proprio stile di vita, a partire dall’alimentazione. Una dieta ricca di magnesio, in particolare, dovrà essere composta da verdure a foglia verde, legumi, noci e mandorle, semi di zucca, cereali integrali e cioccolato fondente.

Oltre a un’alimentazione adeguata, è consigliabile avere una buona igiene del sonno, ossia dormire bene e a sufficienza ogni notte, svolgere attività fisica regolarmente ed evitare situazioni di forte stress.

Se necessario, il magnesio può essere assorbito anche tramite integratori alimentari, per la cui assunzione è bene consultare sempre il parere del proprio medico. In questo contesto, sono molto apprezzati, ad esempio, gli integratori come Mag Mente Attiva, un integratore a base di magnesio combinato con altri elementi naturali, per rispondere alle esigenze di chi ha necessità di mantenere alta l’attenzione e la concentrazione.